Jadwal Timnas U-16 Indonesia vs Maladewa U-16 Four Nations Tournament 2019, Live Streaming SCTV?

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-16 vs Maladewa U-16 Four Nations Tournament 2019

Jadwal Siaran langsung Timnas Indonesia U-16 vs Maladewa di Ajang U-16 Four Nations Tournament 2019 mulai berlangsung Selasa (27/8/2019).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas U-16 Indonesia akan memulai laga kedua di ajang U-16 Four Nations Tournament 2019 melawan timnas Maladewa.

Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Maladewa hingga kini belum ada informasi stasiun televisi Indonesia termasuk via Live Streaming SCTV ataupun Indosiar yang akan menyiarkan seluruh laga di U-16 Four Nations Tournament 2019. Jika sesuai

Namun kabarnya Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Maladewa bisa Anda saksikan siaran langsung seluruh laga U-16 Four Nations Tournament 2019 melalui channel televisi Qatar.

Hari ini Selasa (25/8/2019) Timnas U-16 Indonesia akan menggelar laga ke-dua di turnamen U16 Four Nations Tournament 2019 di Qatar.

Timnas U-16 Indonesia akan melawan Maladewa.

Laga timnas U-16 Indonesia vs Maladewa bakal berlangsung di Aspire Pitch 4, Doha, mulai pukul 14.00 WIB, ada juga yang mengabarkan akan main pukul 20.00 WIB.

Belum ada konfirmasi apakah laga Timnas U-16 Indonesia vs Maladewa akan disiarkan langsung oleh televisi nasional SCTV maupun Indosiar sebagai pemegang hak siar Timnas.

Di laman resmi PSSI, juga belum ada konfirmasi apakah live streaming Timnas U-16 Indonesia vs Maladewa ini digelar oleh Mycujoo TV sebagai official broadcast PSSI untuk pertandingan Timnas.

Tim nasional U-15 Indonesia mengawali kiprah mereka di kompetisi U16 Four Nations Tournament 2019 dengan kekalahan.