Bank Kalsel Tampil Sebagai Juara Umum Festival Bankers Day BMPD Kalsel 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Bank Kalsel kembali turut berpartisipasi dalam Festival Bankers Day Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Kalsel 2019 yang berakhir Selasa (27/8/2019) lalu.

Dalam perhelatan tahunan tersebut, Bank Kalsel kembali didapuk menjadi juara umum setelah gelar juara terbanyak dalam event Bankers Day 2019.

Prestasi yang diraih Bank Kalsel dalam Festival Bankers Day 2019, Juara 1 Susur Sungai BMPD Kalsel,Juara 1 Turnamen Tenis BMPD Kalsel, Juara 2 Band Musik Festival (Syariah), Juara 3 Band Musik Festival (Konvensional), Juara 2 Lomba Dance BMPD Kalsel, Juara 1 Games Buldozer BMPD Kalsel, Best Vocalist Bank Musik Festival, dan Best Best Bank Musik Festival.

Bank Kalsel sabet juara umum Festival Bankers Day BMPD 2019. (Bank Kalsel)

Direktur Kepatuhan Bank Kalsel, IGK Prasetya mengatakan, karyawan-karyawan Bank Kalsel yang berprestasi tersebut telah dipersiapkan dalam Bank Kalsel Club (BKC).

"Kami bentu BKC sebagai wadah bagi karyawan yang berkompeten di bidang olahraga, musik, dan lainnya agar dapat dibina untuk mengikuti kejuaraan atau pun event-event antar Perbankan," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Pihaknya pun menyampaikan ucapan terima kasih untuk semua pihak telah membantu, mensupport, mendoakan, serta memberikan masukan yang positif.

"Sekali lagi tiada henti kami ucapkan terima kasih banyak untuk pejabat, manajemen, atlet, official dan keluarga besar Bank Kalsel tercinta," pungkasnya. (AOL/*)