Komentar Mulan Jameela Saat Ultah Luna Maya Disorot, Maia Estianty Bongkar Ini Soal Eks Ariel NOAH

BANJARMASINPOST.CO.ID - Komentar Mulan Jameela saat ulang tahun Luna Maya jadi sorotan. Bandingkan ucapan Maia Estianty pada mantan kekasih Ariel NOAH itu.

Artis sekaligus model cantik, Luna Maya tengah berbahagia lantaran baru saja merayakan hari ulang tahun ke 36.

Ya, tepatnya hari ulang tahun Luna Maya jatuh pada Senin, 26 Agustus 2019.

Luna Maya pun membagikan momen ulang tahunnya melalui akun Instagram miliknya.

Mantan pacar Reino Barack itu mengunggah foto masa kecilnya disertai dengan sebuah caption,

“Every day is a new day, new thoughts, new strength, new possibilities. Stay gold and never stop counting your blessings. Thank you for the birthday wishes ☺ #birthdaygirl #26 #august,” tulisnya.

Meski baru diunggah enam jam lalu, ribuan komentar telah membanjiri foto tersebut.

Tak lupa, rekan sesama artis pun turut memberikan ucapan selamat ulang tahun untuk wanita asal Bali itu.

Mulai Sandra Dewi, Titi Kamal, Andhika Pratama, Krisdayanti, Nina Zatulini dan masih banyak lagi.

“Happy birthday Luna!!! Sorry ga bs mampir lunch siang ini.. have fun! And be happy always (emoji) @lunamaya,” tulis Sandra Dewi.