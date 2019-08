LIVE SCTV! Cara Live Streaming Ajax vs Apoel Nicosia di Play Off Liga Champions Malam Ini

Live Streaming Ajax vs Apoel di Play Off Liga Champions, Siaran Langsung SCTV

Live Streaming Play Off Liga Champions akan siaran langsung SCTV, Ajax Amsterdam vs APOEL Nicosia jadi laga penentu jelang Drawing Liga Champions

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung play off Liga Champion live di SCTV akan menyajikan Live Streaming Ajax vs Apoel FC dari Johan Cruyff Arena, Belanda.

Saksikan siaran langsung SCTV dan Live Streaming Play Off Liga Champions Ajax Amsterdam vs APOEL Nicosia pada Kamis (29/8/2019) dini hari.

Pertandingan yang tayang via Live Streaming Ajax vs Apoel FC akan disiarkan langsung SCTV mulai pukul 02.00 Wib.

Live Streaming Play off Liga Champions antara Ajax Amsterdam vs APOEL Nicosia dapat ditonton via Live Streaming Vidio.com (premier).

Dalam laga tersebut, Ajax Amsterdam butuh kemenangan untuk bisa lolos ke fase grup Liga Champions dan mengulang kejutan seperti musim lalu.

Meski berstatus sebagai juara Liga Belanda, Ajax harus berjuang dari babak playoff terlebih dahulu.

Hal itu tak lepas dari koefisien UEFA Eredivisie, kasta teratas Liga Belanda, yang tak masuk 10 besar.

Klub-klub dari negara dengan koefisien UEFA di luar 10 besar harus berjuang dari babak kualifikasi untuk bisa lolos ke fase grup.

De Amsterdammers, julukan Ajax, salah satunya.