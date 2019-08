Live Streaming Indosiar! Jadwal Liga 1 2019 Hari Ini, Persija vs PSM, Madura United vs Semen Padang

Jadwal Liga 1 2019 hari ini : Big match Persija Jakarta vs PSM Makassar & Bali United vs Borneo FC panaskan laga yang disiarkan langsung dan live streaming Indosiar



BANJARMASINPOST.CO.ID - Liga 1 2019 akan menggelar tiga laga tunda pekan 7 Rabu (28/8/2019). Seluruh laga akan disiarkan langsung dan live streaming Indosiar.

Laga tunda kali ini menyajikan tiga laga menarik dan panas, antara Persija Jakarta vs PSM Makassar, Madura United vs Semen Padang dan Bali United vs Borneo FC.

Seluruh laga dijadwalkan akan disiarkan langsung oleh Indosiar. Link ada di bagian berita ini.

Laga pertama mempertemukan Persija Jakarta vs PSM Makassar, pukul 15.30 WIB.

Baca: Jadwal MotoGP San Marino 2019 Live Trans 7, Bos Ducati : Kondisi Dovizioso Baik-baik Saja

Jelas bukan laga sembarangan. Laga ini ulangan Final Piala Indonesia lalu, dimana PSM Makassar akhinya keluar sebagai juara.

Di final Piala Indonesia, saat itu Persija sudah unggul 1-0 di leg pertama saat bermain di Stadion Gelora Bung Karno.

Namun keadaan bisa dibalik di leg ke-dua di Stadion Mattoanging Makassar.

PSM Makassar bisa menang 2-0 dan berhak menyandang titel juara Piala Indonesia.

Jelas dalam ingatan, laga leg kedua sempat ditunda jelang kickoff, yang sebelumnya dipicu oleh pelemparan ke bus Persija oleh oknum suporter PSM Makassar.