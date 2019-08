Sekda Rooswandi Salem Harapkan ASN Mulai Meningkatkan Kualitas SDM

BANJARMASINPOST.CO.ID, BATULICIN - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Tanahbumbu H Rooswandi Salem, kembali mewanti jajarannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanahbumbu.

Menurut dia, ke depan tantangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) semakin besar menghadapi persaingan global.

Hal itu dikemukakannya saat memimpin apel rutin pagi di halaman kantor Pemerintah Daerah, Rabu (28/8/2019).

ASN yang tidak menyiapkan diri dengan upaya-upaya peningkatan SDM, dipastikan akan tersingkir dan kalah dalam kompetisi.

Disampaikan dia, menyusul beberapa waktu lalu, pihaknya diundang Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dalam acara penanda tanganan nota kesepahaman dan Letter Of Intent.

Sekaligus launching program pengembangan kapasitas ASN dalam mendorong reformasi birokrasi.

Dimana pada kesempatan itu, Sambung Rooswandi, KemenPAN RB mensosialisasikan akan dilaksanakannya Double Degree pengembangan kapasitas SDM dalam mendorong reformasi birokrasi di Indonesia.

"Ini adalah program yang diinisiasi KemenPAN RB dalam rangka untuk meningkatkan kualitas SDM ASN. Program ini diproyeksikan khusus bagi peningkatan kapasitas ASN dalam mengawal program reformasi birokrasi yang dijalankan KemenPAN RB," jelas Rooswandi.

Dalam tatanan implementasi, melalui program itu KemenPAN RB nanti menjalin kerja sama dengan menggandeng Universitas Indonesia dan Universitas Hasanuddin untuk bekerja sama dengan Universitas Luar Negeri.

Yakni Victoria University Of Wellington dan The University Of Melbourne.

Melalui kerja sama itu, tambah dia, maka menjadi momentum peralihan sekaligus menjadi titik pergerakan dinamika reformasi birokrasi, yang salah satunya tujuannya berorientasi bagi peningkatan pelayanan publik.

"Jadi, sektor kerja dari birokrasu kita ke depan lebih banyak ke metode otomatisasi. Karena mau tidak mau SDM ASN kita harus didorong dan dikembangkan ke arah itu. Untuk itu harus ada investasi berupa pembangunan SDM untuk menyongsong persaingan global," ucapnya.

Oleh karena itu, Rooswandi menilai, ini menjadi peluang bagi Tanahbumbu ke depan untuk bisa menyiapkan ASN, agar menjadi bagian dari program KemenPAN RB tersebut. (aol/*)