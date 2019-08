Usulan Insentif Atlet Junior Peraih Medali Belum Jelas Nasibnya Sejak Diambil Alih Dispora Kalsel

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Ketua Bidang Pembinaan Prestasi Kalsel (Binpres) Gusti Perdana Kesuma menambahkan sejak dirinya dipercaya menjabat Binpres hampir tidak ada lagi atlet yang memilih pindah ke daerah lain.

Ini disebabkan pembinaan bagi atlet berprestasi dilakukan berjenjang.

Selain itu kesejahteraan atlet diperhatikan.

Gusti Perdana mengatakan pemberian insentif ini hanya untuk atlet yang berprestasi.

Sementara atlet pemula dan potensial berprestasi belum terperhatikan.

"Sebenarnya untuk 2018 saya sudah usulkan atlet-atlet junior yang meraih medali pada kejurnas agar diberi insentif," ujarnya.

Untuk insentif, Gusti Perdana mengusulkan untuk peraih medali emas Rp 1,5 per bulan, perak Rp 1 juta per bulan, perunggu Rp 750 ribu per bulan.

"Sayang usulan ini belum diketahui nasibnya, sebab sejak tahun lalu dana pengelolaan cabang olahraga diambil-alih Dispora Kalsel. Saya belum tahu apakah Dispora sudah menganggarkan ini," ujarnya.