30 Contoh Ucapan Selamat Tahun Baru Islam, 1 Muharram 1441 H dalam Bahasa Inggris & Bahasa Indonesia

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada 30 contoh ucapan selamat tahun baru Islam 1440 Hijriyah, 1 Muharram 2019 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia.

Tahun ini perayaan tahun baru Islam, 1 Muharram 1441 Hijriyah bertepatan pada Minggu (1/9/2019).

Menyambut hari besar tersebut, saatnya kita saling mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1440 Hijriyah kepada sesama umat Islam.

Ucapan tersebut bisa langsung dikirimkan kepada seseorang lewat sosial media Facebook, WhatsApp, atau Instagram.

Atau ucapan selamat tahun baru islam tersebut kamu jadikan status di sosmed.

Jika kamu masih belum memiliki referensi ucapan atau kata-katanya, berikut ini beberapa ucapan selamat tahun baru Islam 1441 Hijriyah dalam Bahasa Inggris beserta artinya dalam Bahasa Indonesia, dihimpun dari berbagai sumber:

1. “Happy New Islamic Year, may Allah make it a good and blessed year for you”

(Selamat tahun baru islam, semoga Allah memberikan kebaikan dan berkahnya di tahun baru ini)

2. “New is year, New is resolution, New are the spirit and New are my warm. Wishes just for you, Have a promising and fulfilling New year, Happy New Islamic Year 1 Muharram 1441 H”

( Tahun baru, resolusi baru, tahun baru adalah kekuatan dan kehangatan. Harapan dan doa untukmu, semoga Allah memenuhi dan memberkahi tahun baru kamu sekalian. Selamat Tahun baru islam 1441 H)