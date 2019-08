CETAK REKOR BARU - Film Dokumenter BTS Bring The Soul Berhasil Jual Jutaan Tiket

BANJARMASINPOST.CO.ID - Film dokumenter konser ketiga boyband BTS berhasil mencetak rekor baru.

Pada 28 Agustus 2019 waktu setempat, Variety melaporkan bahwa film BTS yang berjudul Bring the Soul: The Movie telah sukses menjual 2,55 juta tiket.

Film ini ditayangkan perdana pada 7 Agustus 2019 lalu dan dirilis di lebih dari 5.000 bioskop di 122 wilayah.

Hal ini membuat Bring the Soul: The Movie menjadi film dengan cakupan rilis terluas yang pernah ada untuk sebuah film bioskop.

Dengan angka tersebut, Bring the Soul: The Movie mampu menghasilkan 24,3 juta dolar AS atau setara Rp 346 miliar di seluruh dunia.

Film itu pun mendapatkan posisi 10 besar selama akhir pekan pembukaannya di Amerika Serikat dan Inggris dengan 4,5 juta dolar AS atau Rp 64 miliar diperoleh hanya di Amerika Serikat.

Film konser pertama grup bentukan Big Hit Entertainment tersebut, Burn the Stage: The Movie, juga sebelumnya telah mencetak rekor box office AS.

Namun, kemudian dipecahkan oleh film kedua BTS, Love Yourself in Seoul, yang menghasilkan 11,7 juta dolar AS atau Rp di 166 miliar di seluruh dunia.

BTS baru-baru ini merilis Bring the Soul: Docu-Series pada 27 Agustus 2018 melalui aplikasi Big Hit Weverse.

