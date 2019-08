Tak Bisa Selalu Andalkan Face Painting, Chyntia Belajar Beauty Make Up

BANJARMASINPOST.CO.ID - Istilah Face Painting atau lukis wajah mungkin terdengar asing di telinga warganet.

Face Painting adalah teknik make up yang menggunakan wajah sebagai pengganti kanvas.

Terlebih make up yang menggunakan teknik face painting tersebut tak selalu dapat digunakan di setiap acara.

Berbeda dari make up beauty atau make up kecantikan yang memang sering digunakan di berbagai acara, mulai dari make up wisuda, hingga make up pernikahan.

Sedangkan make up dengan teknik face painting hanya digunakan pada acara tertentu seperti acara pesta bertema atau pemotretan saja.

Fakta tersebut yang akhirnya membuat Chyntia Syafitri (24) turut membagi fokusnya pada make up beauty selain di face painting.

Hal tersebut lantaran ia jarang sekali mendapatkan pesanan melukis wajah seseorang.

"Aku maklum sih sebenarnya, karena face painting di sini (Kalsel) agak susah juga. Nggak banyak acara yang bisa didatangi dengan dandanan ala peri-peri atau suatu karakter," paparnya, Senin (26/08/2019).

Karena hal itulah, ia lebih banyak melayani orang-orang yang ingin didandani untuk acara wisuda, ke undangan pernikahan, atau pengiring pengantin.

Meski demikian, alumni program studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat tersebut tetap mengunggah hasil face paintingnya di Instagram.

Gadis yang memiliki akun Instagram csyafitri ini sering mengunggah karya-karya face paintingnya di Instagram.

Karakter-karakter yang digambarnya pun beragam, mulai dari karakter horor hingga karakter peri.

Chyntia mengaku, untuk sekali lukis wajah, ia memerlukan waktu mulai dari 3 hingga 5 jam.

(Banjarmasinpost.co.id/noor masrida)