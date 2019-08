Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) Gembira Prodi Arsitektur Terima Akreditasi B

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sebagai Program Studi yang baru berdiri pada Desember tahun 2015, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin (UMB) memiliki kewajiban untuk melaksanakan akreditasi program studi sebagai jaminan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

“Setelah proses submit dokumen akreditasi dilaksanakan pada bulan Maret tahun 2019, maka pada tanggal 5-7 Agustus 2019, Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin menerima kunjungan Asesor BAN-PT dalam rangka Asesmen Lapangan,” kata Ibu Noor Aina, S.T., M.Sc Ketua Program Studi Arsitektur UMB, Kamis (29/8/19).

Menurut Aina, proses asesemen L;apangan merupakan satu dari beberapa tahap akreditasi yang harus dilaksanakan sebelum Status Akreditasi dan Peringkat Akreditasi terbit. Pada tanggal 13 Agustus 2019, hasil akreditasi Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Banjarmasin telah terbit melalui SK BAN-PT No.3021/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019.

“Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Banjarmasin memperoleh peringkat B (Baik),” katanya.

Aina menyatakan kegembiraannya dengan hasil yang diraih. Hal ini merupakan hasil keras semua pihak, mulai dari mahasiswa, jajaran di tingkat Program Studi, Fakultas hingga Universitas lanjutnya

Menurut Aina, meskipun belum memiliki lulusan, menurutnya ada beberapa poin yang dapat mendongkrak nilai akreditasi seperti visi misi yang jelas dan terukur. Kemudian, sistem pengelolaan program studi yang bagus, dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten, kurikulum yang berorientasi masa depan, sarana dan prasarana yang memadai, serta kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang konsisten.

“Keseluruhan aspek tersebut diaplikasikan dalam kehidupan akademik kampus. Misalnya, Program Studi memiliki visi Program Studi yang terkemuka dengan berlandaskan pembangunan berkelanjutan di bidang arsitektur tepian sungai yang berkarakter islam yang berkemajuan di Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Visi tersebut dianggap jelas, realistik dan merujuk pada potensi lokal,” katanya.

Ditambahkanya, sistem Pengelolaan Program Studi juga memenuhi 5 aspek penilaian yaitu kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab dan adil. Sedangkan untuk kemahasiswaan, Program Studi memiliki kegiatan minat bakat yang banyak dan kualitas layanan yang baik.

Mahasiswa juga dibekali dengan berbagai workshop seperti Sketsa, Membuat Maket, Auto Cad, Sketch Up dan Fotografi Arsitektur. Program Studi Arsitektur setiap tahun juga rutin mengirimkan delegasi mahasiswa dalam ajang Temu Karya Ilmiah Mahasiswa Arsitektur Indonesia

Ditambahkannya, pada aspek sumberdaya manusia yaitu dosen dan tenaga kependidikan, Program Studi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Banjarmasin memiliki tenaga dosen yang cukup dengan keahlian sesuai dengan Program Studi. Selain itu, Program Studi juga sering mengundang narasumber untuk mengembangkan kompetensi dosen, bahkan dari luar negeri.

Menurut Aina, pada tanggal 1-2 April 2019, Program Studi Arsitektur berkolaborasi dengan Department Of Landscape Architecture Faculty of Built Environtment And Surveying Univeristi Teknologi Malaysia mengadakan Workshop on Initiating Research Interest and Recognizing Research Trend dengan narasumber Profesor Ismail Said, guru besar dari Landscape Architecture Department, Faculty of Built Environment and Surveying, Universiti Teknologi Malaysia, Prof Madya Dr Adnan Hassan dari bidang Industrial Engineering, Faculty of Mechanical Engineering, Universiti Teknologi Malaysia dan Dr Badr Alsolami dari Umm Qora University Mekah Arab Saudi, untuk meningkatkan kompetensi dosen di bidang riset.

“Saya berharap dengan Akreditasi B dapat memacu mahasiswa agar lebih semangat dalam belajar, serta dapat meyakinkan calon mahasiswa agar bergabung dengan Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dengan mengakses pendaftaran pada https://pmb.umbjm.ac.id/,” katanya. (Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)