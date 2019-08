Jadwal Siaran Langsung Liga Italia Pekan 2, Ada Juventus vs Napoli dan Lazio vs AS Roma

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia pekan kedua yang disiarkan langsung di Bein Sports akan menyajikan duel panas antara Juventus vs Napoli dan Derby Della Capitale antara Lazio vs AS Roma.

Laga big match pertama adalah Juventus vs Napoli yang dijadwalkan disiarkan langsung Bein Sports Minggu, 1 September 2019.

Laga Juventus vs Napoli disiarkan mulai pukil 01.45 WIB.

Semen, Derby Della Capitale akan dilangsungkan pada Senin, 2 September pada pukul 00.00 WIB.

Pada laga Juventus vs Napoli dilihat dari tabel klasemen Liga Italia 2019, Napoli berada di posisi ketiga dengan mengoleksi raihan tiga poind ari satu kali pertandingan.

Raihan tiga poin diperoleh Napoli saat mampu mengalahkan Fiorentina dengan skor 4-3 di Atemio Franchi Stadium.

Bianconeri julukan Juventus berada diposisi ketujuh dengan raihan tiga poin hasil dari mengalahkan parma saat bertanding di Juventus Stadium.

Laga emosional bagi Buffon itu berakhiran dengan skor 1-0 untuk tuan rumah.

Laga ini merupakan nostalgia bagi Maurizio Sarri yang pernah menukangi Il Partenopei( julukan Napoli).

Maurizio Sarri yang sekarang menjadi pelatih kepala Juvntus akan mencoba mengalahkan mantan anak asuhnya itu.