LINK Live Streaming Persib vs PSS Sleman di Liga 1 2019 di Vidio.com, Siaran Langsung Indosiar

Live Streaming Persib vs PSS Sleman di Liga 1 2019

Live Streaming Indosiar duel Persib Bandung vs PSS Sleman di Liga 1 2019 hari ini tersaji. Cek Juga Siaran Langsung Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Persib Bandung vs PSS Sleman adalah laga terakhir Maung Bandung di putaran pertama Liga 1 2019, Jumat (30/8) di Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung dan sebentar lagi akan sedang berlangsung.

Tak hanya via Live Streaming Persib vs PSS Sleman, laga Liga 1 2019 juga bisa disaksikan via siaran langsung Indosiar.

Link Live streaming Persib vs PSS Sleman via Indosiar (vidio.com premier) ada di bagian berita ini dijadwalkan dimulai pukul 18.30 WIB.

Menjamu PSS Sleman, Persib Bandung sudah bisa memainkan tiga pemain anyarnya Nick Kuipers, Kevin Van Kippersluis, dan Omid Nazari.

Tambahan pemain tersebut sangat dinantikan Bobotoh penampilannya.

"Ini laga terakhir di putaran pertama dan kami sudah siap untuk memulai putaran kedua karena kami sudah mendapat kejelasan mengenai tiga pemain asing baru Kevin, Nick, dan Omid untuk main melawan PSS," kata Robert Alberts pelatih Persib di sesi jumpa pers jelang pertandingan dikutip dari laman resmi Liga 1.

Suntikan tiga pemain tersebut diharapkan mampu mendongkrak penampilan Persib yang mengalami kemarau kemenangan di tujuh pertandingan terakhir.

Selain itu, tentu para pemain tak mau kembali membuat kecewa para fans di kandang sendiri.

"Yang jelas kita para pemain semua memiliki tekad untuk menutup putaran pertama dengan hasil yang positif. Itu jadi buat acuan kita nanti di putaran kedua. Agar lebih mudah lagi untuk putaran kedua, itu saja," ungkap Achmad Jufriyanto mewakili pemain.