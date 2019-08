Skor 0-0! Link Live Streaming & Hasil Persib vs PSS Sleman di Liga 1 2019, Live Indosiar (Vidio.com)

Persib Bandung vs PSS Sleman di Liga 1 2019

Instagram Persib Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil atau skor Persib Bandung vs PSS Sleman di Liga 1 2019, Jumat (30/8/2019) adalah masih 0-0 untuk sementara. Laga bisa disaksikan via live streaming Indosiar (Vidio.com)

Siaran langsung Indosiar dan live streaming Persib vs PSS ini tersaji dari Stadion Si Jalak Harupat Kabupaten Bandung dalam laga terakhir di putaran pertama Liga 1 2019 atau pekan 17.

Pertandingan Persib Bandung vs PSS Sleman dijadwalkan disiarkan langsung Indosiar dan live streaming Vidio.com premier. Live streaming Persib Bandung vs PSS Sleman via Indosiar (vidio.com premier) dijadwalkan dimulai pukul 18.30 WIB.

Baca: Hasil Akhir Persib Bandung vs PSS Sleman di Liga 1 2019, Skor Akhir 1-0, Putus Rekor Buruk!

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Live Streaming Persib vs PSS Sleman di Liga 1 2019, Link Indosiar (Vidio.com)

Persib Bandung menurunkan skuat terbaiknya dengan amunisi baru saat menjamu PSS Sleman.

Tiga penggawa asingnya, Nick Kuipers, Kevin Van Kipperluis, dan Omid Nazari langsung tampil sebagai starter.

Sementara di lini belakang, Ardi Idrus harus absen karena terkena akumulasi kartu kuning.

Sebagai gantinya, Henhen dipasang namun bertukar tempat dengan Supardi Nasir di sisi kanan.

Lini tengah, Abdul Aziz, Omid Nazari, Ghozali Siregar, dan Esteban Vizcarra akan menyokong duet Kevin Van Kippersluis dan Ezechiel N Douassel.

Di sisi Sleman, Ega Rizky masih dipercaya untuk mengawal gawang PSS Sleman.

Sementara Brian Federico Ferreira akan menjadi motor serangan di lini tengah.