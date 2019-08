BERLANGSUNG Live Streaming Mola TV! Siaran Langsung TVRI Man City vs Brighton di Liga Inggris

Live Streaming Manchester City vs Brighton di Liga Inggris, Siaran Langsung TVRI

Live Streaming Manchester City vs Brighton (Man City vs Brighton) di Pekan 4 Liga Inggris 2019 dapat diakses malam ini di Mola TV dan via Siaran Langsung TVRI

BANJARMASINPOST.CO.ID - SEDANG BERLANGSUNG, Live Streaming Mola TV menyajikan siaran langsung Man City vs Brighton di ajang Liga Inggris 2019, Sabtu (24/8/2019) pukul 21.00 WIB.

Link Live streaming Manchester City vs Brighton di Liga Inggris 2019 hanya dapat diakses via Mola Polytron streaming, melalui website Mola.tv atau Mola Parabola dan via Siaran Langsung TVRI.

Laga Man City vs Brighton yang berlangsung di Stadion Etihad, akan disiarkan langsung mulai pukul 21.00 WIB di TVRI dan live streaming Mola TV.

Baca: SESAAT LAGI! Link Live Streaming Chelsea vs Sheffield Liga Inggris di Mola TV, Tak Live TVRI

Baca: LIVE MOLA TV! Cara Live Streaming Burnley Vs Liverpool di Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI

Pertandingan Manchester City vs Brighton dijadwalkan disiarkan langsung TVRI mulai pukul 21.00 WIB dari Etihad Stadium, Kota Manchester.

Jelang laga Man City vs Brighton, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, menantang bintang muda, Phil Foden, untuk lebih tegas dan lebih aktif demi mencari menit bermain lebih.

Phil Foden merupakan salah satu talenta Inggris yang diperhitungkan sejak menjalani debut untuk Manchester City pada 2017 kala berusia 17 tahun.

Akan tetapi, Foden kini kesulitan untuk mendapat menit tampil yang tetap di Manchester City.

Pemain yang kini berusia 19 tahun tersebut mengemas tujuh gol dan dua assist dari 26 penampilan di semua kompetisi musim 2018-2019.

Namun, di Premier League dia hanya tampil 13 kali dan cuma 3 partai di antaranya sebagai starter.