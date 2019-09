BANJARMASINPOST.CO.ID - Contoh-contoh ucapan selamat tahun Baru Islam 1441 Hijriyah 1 Muharram 2019, Tersedia Dalam Bahasa Inggris.

Tahun baru Islam 1441 H pada tanggal 1 Muharram sudah di depan mata. Cek dulu sejumlah ucapan selamat yang cocok untuk teman, handai taulan atau saudara.

Tahun 2019 ini, tahun baru islam 1441 H jatuh pada tanggal 1 September hari Minggu besok.

Pada momen peringatan tahun Baru Islam 1441 H, umat muslim bisa menggunakan peringatan ini untuk saling memberikan ucapan selamat pada saudara dan teman-temannya sekalian.

Tujuannya agar di tahun baru yang akan datang, masing-masing dari kita saling menyemangati.

Baca: Waktu Tepat Baca Doa Awal Tahun Sambut Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah Dibaca, Berikut Penjelasannya

Baca: Jadwal Puasa Muharram, Puasa Tasua dan Asyura Jelang Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 H

Baca: Amalan Dianjurkan Rasulullah SAW di Bulan Muharram Jelang Tahun Baru Islam 2019, 1 Muharram 1441 H

Nah biasanya kita berkirim ucapan selamat melalui media apapun yang bisa digunakan.

Mulai dari telepon, sms, mms, whatsapp, media sosial, email maupun media lainnya.

Berikut contoh-contoh ucapan selamat tahun Baru Islam 1441 Hijriyah 1 Muharram 2019 lengkap dalam baha Inggris dan Indonesia dikutip Banjarmasinpost.co.id dari berbagai sumber.

1 "Cheer to a New Year and another chance for us to get it right."

(Selamat tahun baru dan semoga kesempatan lain, kita bisa mendapatkan hal yang benar).