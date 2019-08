Hasil Manchester City vs Brighton di Liga Inggris Pekan 4 : Skor 2-0 di Babak Pertama, Gol Aguero!

LINDSEY PARNABY/AFP via Bolasport.com

Hasil Man City vs Brighton di Liga Inggris Pekan 4 : Skor 2-0 di Babak Pertama, Gol Sergio Aguero!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Man City vs Brighton di lanjutan Liga Inggris Pekan 4 di babak pertama adalah 2-0.

Skor 2-0 Man City vs Brighton yang disiarkan langsung TVRI dari Etihad Stadium, Sabtu (31/8/2019) dicetak oleh Kevin De Bruyne (2') dan Sergio Aguero (43').

Link Live streaming Manchester City vs Brighton di Liga Inggris 2019 hanya dapat diakses via Mola Polytron streaming, melalui website Mola.tv atau Mola Parabola dan via Siaran Langsung TVRI.

Pada pertandingan ini, Pep Guardiola memainkan Riyad Mahrez dan Rodri sebagai starter setelah laga pekan lalu ketika melawan Bournemouth keduanya tidak bermain sejak awal.

Baru dua menit babak pertama dimulai, Manchester City sudah unggul 1-0 berkat sontekan kaki kanan Kevin De Bruyne usai meneruskan umpan David Silva dari dalam kotak penalti.

Gol berawal dari kejelian Oleksandr Zinchenko yang mengirim umpan ke David Silva, Silva lantas menggiring bola ke dalam kotak penalti Brighton & Hove Albion lalu mengecoh Mat Ryan.

Gelandang asal Spanyol itu lalu mengirim umpan kepada Kevin De Bruyne yang berlari menyambut bola dan segera menyontek bola ke gawang Brighton. Manchester City 1-0 Brighton.

Selepas gol cepat De Bruyne, pasukan Pep Guardiola langsung melakukan permainan cepat disertai pressing ketat kepada pemain lawan.

Pada menit ke-16, peluang didapat Riyad Mahrez untuk menambah keunggulan setelah merangsek ke jantung pertahanan lawan tetapi tendangan kaki kirinya dari sisi kiri kotak penalti Brighton masih bisa diantisipasi oleh Mat Ryan.