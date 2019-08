Live Bein Sports 2! Link Live Streaming AC Milan vs Brescia di Liga Italia Seri A Pekan 2 Malam ini

Live Streaming AC Milan vs Brescia di Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2

Link Live Streaming Bein Sports 2 AC Milan vs Brescia bisa diakses mulai Sabtu (31/8/2019) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung via Live Streaming Bein Sports 2 dan live streaming AC Milan vs Brescia di Liga Italia yang akan tersaji pada Sabtu (31/8/2019) malam.

Siaran langsung dan Live Streaming AC Milan vs Brescia akan dimulai pada pukul 22.50 WIB.

Link Live Streaming AC Milan vs Brescia di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Laga ini akan menjadi laga pertandingan yang sulit bagi tim tuan rumah.

Tim asuhan Giampaolo ini tentu saja menargetkan poin penuh dalam laga kandang, karena sebelumnya saat bertandang ke Udinese mereka mengalami kakalahan.

Pertandingan antara Udinese vs AC Milan berlangsun di Stadion Friuli berakhir dengan kemenangan tuan rumah dengan skor 1-0.

Dengan kekalahan tersebut, AC Milan berada diposisi ke-17 dengan belum meriah poin sama sekali dari sekali pertandingan.

Justru Brescia dalam lawatannya ke San Siro dalam kepercayaan yang tinggi.

Tim yang berjulukm Biancoazzurri itu mampu meraih [poin penuh dalam lawatannya ke kandang Cagliari.