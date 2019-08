LIVE BEINSPORTS 2! Link Live Streaming Juventus vs Napoli di Liga Italia, Pelatih Ronaldo Absen

Live Streaming Juventus vs Napoli di Liga Italia, Live Streaming Beinsports 2

Link Live Streaming Beinsports 2 Juventus vs Napoli bisa diakses mulai Minggu (1/9/2019) dini hari. Cristiano Ronaldo Absen?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Juventus vs Napoli di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (1/9/2019) dini hari.

Siaran langsung Bein Sports 2 dan Live Streaming Juventus vs Napoli akan dimulai pada pukul 01.30 WIB.

Link Live Streaming Juventus vs Napoli di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Jelang laga Juventus vs Napoli, Pelatih Juventus, Maurizio Sarri, belum bisa mendampingi timnya kala berhadapan dengan mantan klub asuhannya, Napoli, pada laga lanjutan Liga Italia di Allianz Stadium, Sabtu (31/8/2019) waktu setempat.

Maurizio Sarri didiagnosis menderita sakit paru-paru basah sejak 19 Agustus 2019.

Sarri pun menjalani perawatan intensif sejak saat itu.

Hal tersebut membuat Sarri tidak bisa mendampingi Juventus untuk sementara waktu.

Sarri sudah absen menemani Juventus sejak pekan perdana Liga Italia melawan Parma.

Kabar baik sempat menghampiri Juventus kala kesembuhan Sarri ternyata lebih cepat dari perkiraan klub.