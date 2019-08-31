Liga Inggris
SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming Chelsea vs Sheffield Liga Inggris di Mola TV, Tak Live TVRI
SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming Chelsea vs Sheffield Liga Inggris di Mola TV, Tak Live TVRI
SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming Chelsea vs Sheffield United di Pekan 4 Liga Inggris 2019 dapat diakses malam ini di Mola TV.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Chelsea vs Sheffield United di Liga Inggris pekan 4 tersaji malam ini via Live Streaming Mola TV namun tidak siaran langsung TVRI.
Link Live streaming Chelsea vs Sheffield United di Liga Inggris 2019 hanya dapat diakses via Mola Polytron Matrix atau Mola Polytron streaming, tidak bisa melalui website Mola.tv.
Live Streaming Mola TV menyajikan siaran langsung Chelsea vs Sheffield United di ajang Liga Inggris 2019, Sabtu (31/8/2019) pukul 21.00 WIB.
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Jelang laga Chelsea vs Sheffield United, kontestan Liga Inggris, Chelsea, sepertinya telah mendapatkan sosok pengganti Eden Hazard dalam tubuh Mateo Kovacic.
Chelsea telah merelakan Eden Hazard yang pergi ke Real Madrid pada bursa transfer musim panas 2019.
Eden Hazard hengkang dari Chelsea setelah Real Madrid mampu membayar uang penebusan sebesar 100 juta euro (sekitar Rp1,5 triliun).
Kehilangan Eden Hazard membuat Chelsea kini kehilangan sosok yang mampu mengubrak-abrik pertahanan lawan di Liga Inggris.
Sebab, seperti dikutip SportFEAT.com dari WhoScored, kapten timnas Belgia itu memiliki keahlian dalam memperdayai para pemain lawan.
Eden Hazard rata-rata mampu 3,7 kali melakukan dribel setiap beranding di Premier League.
Namun demikian, The Blues sepertinya tak terlalu cemas karena kini ada sosok yang mampu melakukan hal serupa.
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