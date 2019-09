Latih Kemampuan Ekspresi, Siswa SMAN 1 Kandangan Hadirkan Seniman Teater ke Sekolah

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - Salah satu kegiatan ekstrkurikuler yang diminati siswa SMAN 1 Kandangan adalah seni teater.

Untuk mengasah kemampuan berekspresi peminat seni tersebut, SMAN 1 Kandangan menghadirkan tiga seniman teater, Hasnan Fauzan dan Muhammad Zaini dari Sanggar Kantauan Kandangan dan Muhammad Sigit Rahardjo dari Sanggar Sesaji Banjarmasin.

Selain melatih kemampuan berteater, menurut guru seni di SMAN 1 Kandangan yang juga Pembina Teater Batuah, Dwi Febriyani, ekstra kurikuler tersebut diharapkan berdampak positif terhadap siswa peserta.

“Kami ingin anak-anak Teater Batuah menorehkan prestasi dengan karya-karya membanggakan sekolah dengan memiliki sikap dan prilaku cerdas, kreatif, inovatif,”katanya kepada banjarmasinpost.co.id, Minggu (1/9/2019).

Dijelaskan, tiga seniman tersebut memberikan materi dan praktek bertheater pada workshop di SMAN 1 Kandangan, 23 sampai 25 Agustus 2019 lalu. Kegiatan diikuti 43 siswa yang meminati seni theater.

Menurut Dwi, berteater tidak hanya berkarya secara individu, tapi berkarya bersama. Pada workshop, peserta dikenalkan proses teater dan menjunjung tinggi seni teater di ranah lingkungan sekolah.

Wafi Erena, ketua panitia menambahkan, pementasan teater tidak hanya mengandalkan naskah drama yang diwujudkan dalam lakon pementasan. Setting tempat juga perlu untuk seni teater agar kaya estetika. Dengan komposisi musik yang variatif, relevan dengan situasi kondisi dalam teks drama akan membangkitkan suasana teater lebih hidup.

“Di dalam dunia teater seseorang dapat mempelajari dimensi kesenian yang berkolaborasi menjadi satu-kesatuan. Baik seni musik, sastra, maupun seni rupa. Maka, kita pun belajar pula tentang kehidupan sosial dan arti kebersamaan,”kata Sigit Rahardjo menambahkan. Disebutkan, penghayatan menjadi tokoh dalam sebuah drama yang dimainkan atau diperankan dalam sebuah seni teater diperlukan mimik muka, gestur,maupun tinggi rendahnya suara dalam berdialog.

Berbagai ekspresi siswa SMAN 1 Kandangan mengikuti pelatihan teater (Ist/SMAN 1 Kandangan untuk Bpost online)

“Hal itu sangat penting dalam memaknai karakter tokoh” ujarnya. Sedangkan Hasnan Fauzan mencontohkan beberapa teknik penokohan sebelum memerankan suatu tokoh. Menurutnya, pemain harus faham betul karakter yang melekat dalam tokoh tersebut baik dalam kontekstual dan kondisional.

Adapun materi yang disampaikan kepada siswa peserta, antara lain vocal, olah tubuh, olah sukma, konsentrasi dan meditasi. Selanjutnya, Koremplasi ,Imajinasi ,ekspresi dan emosi, serta penghayatan, teknik pementasan, hukum panggung, teknik bloking, tata rias karakter. Kegiatan diakhiri pelantikan, tapung tawar dan foto bersama.

Teater Batuah SMAN 1 Kandangan sebelumnya pernah menorehkan beberapa prestasi. Di antaranya Juara 1 teater modern dan sutradara terbaik se- HSS, Juara 1 japin cerita dan the best aktor , the best sutradara tingkat Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Juara 1 teater dan the best crew di Tanjung, Juara 2 japin cerita tingkat kabupaten serta prestasi lainnya. (banjarmasinpost.co.id/hanani)