LIVE beIN Sports 2! Link Live Streaming Cagliari vs Inter Milan di Liga Italia, Cek Cara Nontonnya

Link Live Streaming Cagliari vs Inter Milan di Beinsports 2 bisa diakses mulai Senin (2/9/2019) dini hari akan disajikan.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung Bein Sports 2 dan live streaming Cagliari vs Inter Milan di Liga Italia yang akan tersaji pada Senin (2/9/2019) dini hari.

Siaran langsung dan Live Streaming Cagliari vs Inter Milan akan dimulai pada pukul 01.35 WIB. Link Live Streaming Cagliari vs Inter Milan di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan.

Link beinsports.com dan vidio.com premier dapat diakses dengan cara berbayar.

Duel Cagliari vs Inter Milan akan menjadi pertandingan seru sekaligus ajang reuni Radja Nainggolan melawan mantan klubnya musim lalu.

Gelandang Cagliari, Radja Nainggolan, tidak sabar untuk segera bertemu dengan mantan klubnya, Inter Milan, pada Liga Italia pekan ini.

Radja Nainggolan akan memimpin timnya pekan ini menghadapi Inter Milan pada laga lanjutan Liga Italia di Sardegna Arena, Cagliari.

Pemain berdarah Indonesia, Radja Nainggolan pun menyambut laga melawan mantan klubnya tersebut dengan semangat.

"Tentu saya ingin balas dendam dengan Inter Milan," ujar Radja Nainggolan seperti dilansir BolaSport.com dari Sky Sport Italia.

"Saya akan membuktikan bahwa mereka salah telah melepas saya, tidak hanya di laga ini tetapi juga sepanjang musim," kata Radja Nainggolan.