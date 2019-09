Live Bein Sports 2! Link Live Streaming Lazio vs AS Roma di Liga Italia Malam ini, Derby Ibu Kota

Live Streaming Lazio vs AS Roma di Liga Italia, Live Streaming Bein Sports 2

Link Live Streaming Bein sports 2 Lazio vs AS Roma bisa diakses mulai Minggu (1/9/2019) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung via Live Streaming Bein Sports 2 dan live streaming Lazio vs AS Roma di Liga Italia yang akan tersaji pada Minggu (1/9/2019) malam.

Siaran langsung dan Live Streaming Lazio vs AS Roma akan dimulai pada pukul 22.50 WIB.

Link Live Streaming Lazio vs AS Roma di Liga Italia malam ini bisa diakses via tautan yang disediakan via beinsports.com dan vidio.com premier (berbayar).

Suasana menjelang Derby Della Capitale memang terasa menjalar hampir ke seluruh Italia.

Derby ini merupakan derby terpanas di Italia bahkan di dunia.

Panasnya derby ini bahkan mengalahkan Derby Della Madoninna yang mempertemukan AC Milan dan klub sekota Inter Milan.

Rivalitas antara Lazio dan AS Roma memang telah terpupuk sejak berpuluh-puluh tahun silam.

Dalam tabel klasemen Liga Itali 2019, Lazio berada diposisi kedua dengan mengoleksi tiga poin hasil dari satu kali pertandingan.

AS Roma berada diposisi ke 10 dengan raihan satu poin dari sekali pertandingan yang telah dilakoni.