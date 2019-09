BERLANGSUNG! Link Live Streaming TV One Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta di Liga 2 2019

Link live streaming TV One Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta di Liga 2 2019 sedang berlangsung

Link live streaming TV One Persik vs PSIM Yogyakarta di Liga 2 2019 pekan 14 dapat diakses mulai Senin (2/9/2019) pukul 15.30 wib.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung! live streaming Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta yang disiarkan langsung TV One mulai pukul 15.30 Wib.

Live streaming TV One Persik Kediri vs PSIM Yogyakarta dalam Liga 2 2019 juga dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Liga 2.

PSIM Yogyakarta mengusung misi balas dendam saat menantang tuan rumah Persik Kediri

Seperti diketahui pada putaran pertama Liga 2, Laskar Mataram kalah di kandang sendiri.

Baca: Gratis! Jadwal Live Streaming Mola TV Timnas Indonesia vs Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2020

Kala itu PSIM Yogyakarta yang masih diarsiteki Vladimir Vujovic dipermalukan tim berjuluk Macan Putih 1-2, di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul.

Unggul terlebih dulu lewat Rossi Noprihanis, pada akhirnya PSIM menyerah lewat dua gol balasan tim tamu yang masing-masing dicetak Risna Prahalabenta dan Arif Yanggi Rahman.

Hanya saja, situasinya kini jelas berbeda. Baik Persik maupun PSIM banyak merombak kekuatan di bursa transfer paruh kompetisi.

Pelatih PSIM, Aji Santoso, berharap anak asuhnya bisa meraih hasil maksimal guna mengukuhkan posisi di puncak klasemen Wilayah Timur.