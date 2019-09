FAKTA Harga Seragam Dinas Dewan Kalsel pada Pengadaan 2019, dari Paling Mahal hingga Termurah

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) alokasikan dana pengadaan seragam Anggota DPRD Kalsel di Tahun 2019 Rp 1,3 miliar.

Ada beberapa jenis set Seragam Dewan yang termasuk dalam pengadaan yang dilakukan melalui proses lelang.

Berurutan, pakaian seragam adat daerah dengan harga per set paling mahal yaitu pakaian adat daerah Rp 6 juta per set, set jas pakaian sipil lengkap Rp 5,5 juta per set, pakaian sipim resmi Rp 4,3 juta per set, pakaian sipil harian Rp 3,3 juta per set, pakaian dinas harian Rp 2,7 juta per set.

Dijelaskan Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, Riduansyah, nilai realisasi tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya di kisaran angka Rp 1,2 miliar.

Peningkatan realisasi tersebut menurut Riduan dikarenakan adanya peningkatan jumlah pengadaan pakaian seragam.

Dimana pada pengadaan Tahun 2019 ini merupakan tahun peralihan dari masa jabatan Anggota Dewan periode 2014-2019 dan Anggota Dewan periode 2019-2024.

Sehingga, pengadaan pakaian seragam dilakukan untuk para Anggota Dewan lama dan Anggota Dewan periode baru. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)