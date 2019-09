Nama Panggilan Baru Luna Maya Setelah Ultah, Nama Pria Idamannya Terpampang, Ariel NOAH?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Nama panggilan baru Luna Maya muncul setelah perayaan ultahnya. Ini terkait dengan sosok pria idaman si mantan kekasih Ariel NOAH itu.

Ya, nama panggilan baru Luna Maya itu ada di kaus yang dipakainya saat ultahnya kemarin.

Tulisan berisi panggilan baru Luna Maya itu tertulis di kaus putih yang dipakai mantan Ariel NOAH itu.

Lantas apa nama panggilan baru Luna Maya?

Ya, di baju itu bertuliskan RM Queen alias Ratunya RM.

RM adalah personel dari boyband asal Korea Selatan, BTS.

"I must say, one of the best birthdays ever, so blessed and lucky to be surrounded by beautiful souls, thank you for making my day so fun. Special thanks to @mommajei @mariannerumantir @anindyarima Love you guys," tulisnya.

Dia juga tak segan berfoto bersama penggemarnya dengan mengenakan baju tersebut.

"Just Love #luckygirl #birthdaygirl #BFF #26 #august #2019 #lunamaya #RM #BTS #army #surprisebirthday #ipurpleyou," tulisnya.

Juga saat dia berfoto bersama artis-artis temannya yang menenteng foto RM BTS.