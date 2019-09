Ini beberapa dari 20 jargon yang akan melekat pada kota Banjarmasin

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Badan perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah (Barenlitbangda) Kota Banjarmasin Kalsel Selasa (3/9/2019) siang tadi menggelar pertemuan.

Mengundang sejumlah budayawan, akademis serta awak media, mereka membahas jargon yang akan melekat kepada kota berjuluk seribu sungai, Banjarmasin.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, ada sekitar 20 usulan yang diutarakan sejumlah peserta rapat siang itu.

Diantaranya, Halo Masin, Banjarmasin Beautiful River City in The World, Banjarmasin Sungai Terindah di Indonesia, Banjarmasin Vanesia Indonesia / Asia, Banjarmasin Fantastic and Culture Of the river.

Kemudian ada lagi, Banjarmasin Seribu Sungai, Banjarmasin Fantastic River, Banjarmasin Spirit of River, Banjarmasin Berbudaya, Banjarmasin River front of city, Banjarmasin, Banjarmasin Amazing dan lainnya.

Sementara di tengah telah terdaftarnya usulan tersebut, pembahasan pun cukup alot. Pasalnya, masing-masing pengamat, budayawan hingga awak media pun turut memberikan masukan terhadap usulan tersebut.

Sedangkan Kepala Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemko Banjarmasin, Doyo Pudjadi, mengatakan tidak menepis pertemuan yang digelar pihaknya itu merupakan kali kedua telah digelar dari sebelumnya.

Dalam rangka penyusunan City branding kota Banjarmasin seperti daerah lainnya, ia berharap dengan jargon yang telah diusulkan tadi kemudian disusun kembali sehingga bisa melahirkan daya tarik.

" Daya tarik yang dimaksud tidak hanya lingkup lokal saja, melainkan kami berharap lima atau 10 tahun ke depan Banjarmasin bisa menjadi kota yang telah mendunia," jelasnya.

