Melaney Ricardo Sebut Elza Syarief Miliki Ban Karate Saat Ditanya Kesan Bertemu Nikita Mirzani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Melaney Ricardo akhirnya memberikan klarifikasi setelah namanya disebut dilaporkan pengacara Sajad Ukra, Elza Syarief setelah bertemu Nikita Mirzani di acara Hotman Paris Show.

Co host Hotman Paris ini membeberkan sikap Elza Syarief saat hadir di acara yang mempertemukannya dengan Nikita Mirzani.

Seperti diketahui Elza Syarief mengaku kesal kepada sosok Melaney Ricardo karena mengelus-elus Nikita Mirzani di acara yang sempat viral yang ditayangkan dalam program acara Status Selebriti SCTV edisi Senin (2/9/2019).

Elza Syarief juga mengancam bakal melaporkan semua pihak yang terlibat dalam perseteruannya di televisi dengan Nikita Mirzani.

Baca: Ekspresi Cut Meyriska Dengar Poligami di Kajian Ustadz Abdul Somad (UAS) Disorot, Raut Istri Roger

Baca: Pria yang Buat Luna Maya Luluh Terungkap, Mirip Faisal Nasimuddin Atau Ariel NOAH?

"Dan juga saya bilang, siapa tuh ? Melaney Ricardo, saya korban, kok yang dielus-elus orang yang brutal ? Udah di mana ?"

"Dan siapa yang mendukung tindakan ini, semuanya saya laporkan. Jangan main-main, manusia itu punya harkat dan martabat," kata Elza Syarief dengan nada suara tinggi.

Elza Syarief bakal laporkan Nikita Mirzani ke polisi (Youtube channel SCTV)

Mengetahui namanya disebut-sebut Elza Syarief, Melaney Ricardo pun akhirnya mau buka suara.

Melalui vlognya, Melaney Ricardo pun mengungkap bahwa klarifikasi yang ia buat itu semata-mata karena mengetahui bahwa namanya disebut dalam siaran televisi.

"Banyak keluarga yang telepon karena ada pihak tertentu yang menjelaskan atau menyebutkan nama aku, my full name on tv, mungkin kalau cuma menyebutnya oknum atau teman-teman, aku enggak akan bikin video seperti ini," kata Melaney Ricardo dilansir TribunnewsBogor.com.

Baca: Selera Makan Boy William Terganggu Saat Barbie Kumalasari Menyanyi, Istri Galih Ginanjar Bereaksi

Baca: Pernah Bongkar Aib Marshanda, Penampakan Mantan Kekasih Egi John yang Mantap Hijrah

Kepada khalayak, Melaney Ricardo pun kembali mengulas perangainya saat perdebatan antara Nikita Mirzani dan Elza Syarief terjadi.