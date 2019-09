Penampakan Wajah Irish Bella Setelah Ammar Zoni Mendadak Jadi Make Up Artis, Bulu Mata Disorot

BANJARMASINPOST.CO.ID - Penampakan wajah Irish Bella setelah Ammar Zoni mendadak jadi make up artis. Bulu mata Ibel jadi sorotan.

Kesan garang seolah begitu lekat dengan sosok pesinetron ganteng yang kini jadi suami Irish Bella, Ammar Zoni.

Pasalnya, nama Ammar Zoni melambung berkat sejumlah sinetron laga yang dibintanginya.

Mulai dari sinetron 7 Manusia Harimau hingga Anak Langit, Ammar Zoni selalu kebagian peran sebagai pemuda yang jago bela diri.

Sikap tak kalah macho pun ditunjukkannya di luar lokasi syuting dengan menggeluti hobi motor gede.

Namun, apa jadinya jika Ammar yang biasa tampil garang justru tampak begitu luwes dalam menggunakan alat makeup?

Ya, momen langka ini berhasil terekam dalam vlog terbarunya bareng sang istri, Irish Bella.

Dalam tayangan YouTube Aish TV pada Senin (02/9/2019) itu, Ammar Zoni ditantang untuk mendandani Irish Bella.

"Kita mau challenge my husband does my makeup!" seru Ammar Zoni di awal vlognya.

"Aku akan dimakeupi oleh suamiku," sahut Irish Bella yang duduk di sampingnya.