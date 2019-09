SESAAT LAGI! Live Streaming PSCS Cilacap vs Babel United Liga 2019 di TV One, Siaran Langsung TVOne

Live Streaming PSCS Cilacap vs Babel United Liga 2 2019, Siaran Langsung TV ONE

Sesaat lagi! Live streaming PSCS Cilacap vs Babel United yang akan siaran langsung TV One mulai pukul 15.30 WIB.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link live streaming TV One PSCS Cilacap vs Babel United di Liga 2 2019 dapat diakses mulai Selasa (3/9/2019) pukul 15.30 WIB dan sebentar lagi akan sedang berlangsung.

Link Live Streaming PSCS Cilacap vs Babel United ada di bagian berita ini. Selain iyu bisa juga disaksikan via Live Streaming TV One.

Live streaming TVOne PSCS Cilacap vs Babel United dalam lanjutan Liga 2 2019 dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram Liga 2 Match.

Di Klasemen Liga 2 2019, Babel United FC berada di peringkat enam dengan perolehan 22 poin dari 13 laga yang telah dijalani.

Sedangkan tim lawan sedikit lebih baik yaitu saat ini berada di peringkat lima. Namun perolehan poin PSCS Cilacap sama dengan Babel United FC yaitu 22 poin.

Dengan statistik tersebut tentu akan membuat jalannya pertandingan akan menarik untuk disaksikan. Terlebih lagi Babel United FC memiliki misi balas dendam kepada PSCS Cilacap.

Sebelumnya pada putaran pertama Liga 2 2019 yang berlangsung di Stadion Depati Amir Kota Pangkalpinang, Babel United FC harus telah kekalahan di kandang sendiri oleh PSCS Cilacap

Saat itu Babel United FC harus menyerah dengan skor 3-1 dihadapan suporter sendiri. Dengan hasil tersebut, tentu Babel United FC tak ingin mengulang kekalahan dan siap membalas dengan kemenangan.

Pelatih Babel United FC I Putu Gede mengatakan, optimis raih kemenangan saat menghadapi PSCS Cilacap.