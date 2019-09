Suhu Naik Saat Kemarau, Pebisnis Tanaman Hidroponik di Banjarmasin Mengatasinya Dengan Cara Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Musim Kemarau ternyata memiliki pengaruh terhadap budidaya tanaman hidroponik. Temperatur air turut meningkat sehingga bakal berakibat buruk terhadap tanaman tersebut.

Demi menghindari hasil panen yang kurang memuaskan, pebisnis tanaman hidroponik Banjarmasin, Akbar menyiasatinya dengan menambahkan kain flanel pada pot berongga tempat benih disemai.

"Sebenarnya kain flanel tidak hanya digunakan saat musim kemarau. Namun saat cuaca ekstrem seperti sekarang lebih bermanfaat dan sangat membantu untuk memberi jarak antara akar tanaman tidak langsung tersentuh air. Saat musim hujan juga berfungsi sebagai perantara atau distribusi air sampai ke akar," jelas Owner Kebun AA, Akbar kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (3/9/2019).

Jenis tanaman yang dikembangbiakan serta dikomersilkan, diakui Akbar sejak beberapa bulan lalu pihaknya fokus pada satu jenis tanaman yakni selada.

Baca: Karhutla di Kalsel Capai Rekor, Terekam 166 Hot spot, Heli Water Boombing Fokus di Daerah Ini

Baca: Diam-diam Zaskia Gotik ke Australia, Gaya Sahabat Ayu Ting Ting Saingi Nagita Slavina

Baca: Kayu Ulin Kian Mahal, Penggunaan Atap Sirap Kian Ditinggalkan

Baca: Tampilkan Experimen Sains di Kalsel Expo 2019, Stan PT Adaro Indonesia Ramai Dikunjungi Anak-anak

Proses pembenihan hingga panen selada memakan waktu hingga 7-8 minggu. Perawatannya seperti tanaman pada umumnya namun disertai pupuk khusus hidroponik.

Selada menjadi pilihan budidaya karena memiliki pangsa pasar yang menjanjikan. Kini kurang lebih ada 5-7 pengusaha kuliner yang berlangganan selada di Kebun AA yang beralamat di Jalan Dharma Bakti Banjarmasin ini.

"Costumernya dari pengusaha kuliner kebab, burger, juga restoran ala Korea. Jadi kami membudidayakannya tidak berdasarkan musim namun bergantung pada permintaan pasar," jelasnya.

Satu costumer atau pengusaha umumnya order 2 kg per hari atau sebanyak 5-6 kg per pekan. Dalam satu bulan selada terjual sekitar 20 kg per pengusaha.

Pihaknya menerima pembelian per satu ikat seharga Rp 5.000, 1 kg dibanderol bervariasi Rp 35.000-40.000.

Kendati usaha sampingan, Akbar yang mengelola usaha ini bersama owner lainnya Agung berhasil meraih keuntungan sebesar Rp 4 juta per bulan.

Hampir 90 persen budidaya selada di lahan milik Agung tersebut, namun ada pula jenis tanaman lainnya seperti seledri dan daun bawang untuk konsumsi pribadi.

Untuk jenis tanaman lainnya sawi, pokcoy, dan bayam dihentikan sementara produksinya karena dinilai kurang menjanjikan dan pembelinya pun tidak terkait dengan aktivitas bisnis melainkan hanya konsumsi rumahan.

Demi meningkatkan omzet, Akbar memanfaatkan media sosial Instagram dan Whatsapp dalam pemasaran produk.

Baca: Daun Sapat Bakal Dilarang, Begini Reaksi Perajin Teh Kratom di Tabalong

Baca: Cara Live Streaming ESPN + : Jadwal Khabib Nurmagomedov vs Dustin Poirier di UFC 242

Baca: Amalan Nabi Muhammad SAW di Bulan Muharram, Anjuran Rasulullah dan Keistimewaan Tahun Baru Islam

"Buat pengusaha kuliner sering kami kirimi direct messages di Instagram dan cukup banyak yang berlangganan. Kami sempat memasarkan di marketplace namun kurang fokus dan keteteran sehingga distop dulu," ungkapnya.

Diakuinya bisnis ini resmi beroperasi sejak Januari 2018. Berbekal ilmu dan pengetahuan dari youtube, Akbar dan Agung memulai budidaya tanaman hidroponik. Diakuinya, eksperimen pun terus dilakukan demi menyempurnakan hasil yang didapat dan meminimalisir kerugian. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)