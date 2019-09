Manfaatkan Lahan Minimarket, Mantan Pebisnis Cafe Banjarmasin Ini Cari Peruntungan Buka Usaha Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Lahan atau halaman minimarket di antaranya Alfamart dan Indomaret, umumnya banyak digunakan sebagai ladang usaha bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Hal ini pun coba dimanfaatkan para pebisnis salah satunya Indra Gunawan. Tampak pada pukul 09.00 Wita dia menata alat dan bahan dagangan yang bertempat di Halaman Alfamart Jalan S Parman Banjarmasin, Rabu (4/9/2019).

Diungkapkannya, bisnis yang dia geluti saat ini adalah bisnis kuliner jus buah segar. Dengan gerobak mini miliknya, beragam jenis buah-buahan tersedia bagi konsumen.

"Dulu saya pernah buka kafe di kawasan Banjarbaru sekitar enam tahunan namun karena faktor keluarga, orangtua saya sakit sehingga usaha disana saya tutup. Sebenarnya ingin buka cafe juga disini namun terkendala sewa yang cukup mahal, jadi saya putuskan sementara untuk buka usaha jus buah," jelas Owner Milkshake Buah Kawan kepada Banjarmasinpost.co.id.

Sewa tempat di Banjarmasin diakuinya harus bayar per tahun kisaran Rp 2,5 juta per bulan. Nominal ini sangat mahal jika dibandingkan di Banjarbaru yang hanya Rp 1 juta dan boleh dibayar per bulan.

Soal sewa di halaman Alfamart, Indra merasa cukup terjangkau sebab pihak Alfamart hanya membebankan Rp 600.000 per bulan sudah dilengkapi fasilitas listrik dan air PDAM.

"Awal mulanya kami inisiatif menawarkan usaha ini untuk disetujui oleh pihak Alfamart. Prosesnya sekitar satu bulan. Sempat ditolak karena dinilai sama dengan bisnis yang sudah lebih dulu sewa di tempat itu, namun saya jelaskan perbedaannya dan akhirnya disetujui," paparnya.

Terhitung belum genap satu bulan usahamya berjalan. Diakuinya pemilihan tempat di kawasan S Parman dinilai strategis dan ramai sehingga diharapkannya berpotensi mendatangkan keuntungan yang signifikan.

Saat opening hari pertama terjual 30 cup gelas, setelah memasuki dua pekan mengalami peningkatan sekitar 120 cup gelas atau 120 pelanggan per hari.

Harga yang ditawarkan Indra untuk jus buah segar Rp 5.000 per cup dan milkshake jus buah Rp 12.000, dan sudah ditambah topping es krim.

"Insya Allah kalau sudah mencapai 200 cup gelas per hari akan mempekerjakan karyawan. Karena jam operasional dari 09.00 sampai 22.00 Wita cukup keteteran dan menguras tenaga," pungkasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)