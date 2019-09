Raih Sepeda Gunung Dari Stand RSUD Moch Ansari Saleh Banjarmasin, Begini Reaksi Siti Marfuah

BANJARMASIN POST.CO.ID, BANJARBARU-Siti Marfuah tidak menyangka foto dirinya di stand RSUD Moch Ansari Saleh Banjarmasin di Kalsel Expo 2019 di Lapangan Murjani mendatangkan hadiah utama.

Foto yang diupload ke Instagram oleh warga Beruntung Jaya Kota Banjarmasin berhasil menjadi foto terbanyak like di media sosial Instagram dengan like sebanyak 1720 like.

Dengan mendapatkan like terbanyak, dirinya berhak mendapatkan hadiah utama sepeda gunung untuk katagori lomba foto di media sosial Instagram.

"Tidak menyangka bahwa foto saya bisa menjadi juara pertama untuk foto like terbanyak," katanya usai menerima hadiah utama sepeda gunung, Selasa, (3/9/2019).

Diceritakannya bahwa foto yang diuploadnya dimedia sosial IG itu diambil pada awal pembukaan Kalsel Expo 2019 tepat didepan stand RSUD Moch Ansari Saleh Banjarmasin.

Dirinya juga tidak menyangka, bahwa foto yang diuploadnya akan menjadi juara pertama dengan like terbanyak. Dengan jumlah folower 25,9 ribu dirinya mengaku senang dan bersyukur mendapatkan hadiah sepeda gunung.

Hadiah utama diserahkan langsung oleh Direktur RS Ansari Saleh, dr Izaak Zoelkarnain Akbar kepada para pemenang hadiah utama.

Selain penyerahan hadiah utama, juga dilakukan pengundian puluhan doorprize berbagai jenis hadiah.

"Kita ingin ikut memeriahkan Kalsel Expo 2019 dengan ikut membua stand. Sekaligus untuk membina hubungan baik dengan stokholder dan mempererat silaturahmi antara para karyawan rumah sakit dengan masyarakat," katanya.

Selain itu, pada stand RSUD Moch Ansari Saleh Banjarmasin juga memperkenalkan informasi terkait dengan penyakit yang tidak menular.

Sekarang penyakit infeksi semakin berkurang, dan beralih ke penyakit non infeksi. Jenis penyakit saat ini yang lebih mendominasi yakni darah tinggi (hipertensi) masalah stroke hingga diabetes (kencing manis).

Dari stand inilah, lebih kepada mengedukasi kepada para pengunjung dan masyarakat bagaimana penanganannya, bagaimana prosedurnya dan bagaimana tindakannya.

"Semoga untuk tahun depan, kita kembali bisa mengikuti Kalsel Expo dengan stand yang lebih meraih dengan hadiah yang menarik dan stand yang bisa mengedukasi masyarakat," harapnya (banjarmasinpost.co.id/aprianto)