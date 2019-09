LIVE MOLA TV Hari Ini! Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Malaysia, Jerman vs Belanda & Italia

Live Streaming Timnas Indonesia vs Malaysia di Kualifikasi Piala Dunia 2022 dan Live Streaming Jerman vs Belanda di Kualifikasi EURO 2020 via Live Streaming Mola TV.

Live Streaming Mola TV hari ini akan menayangkan sejumlah laga Kualifikasi Euro 2020 hingga Kualifikasi Piala Dunia 2022. Yakni Timnas Indonesia vs Malaysia juga Siaran Langsung TVRI, Armenia vs Italia dan tayangan Live Streaming Jerman vs Belanda.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming Timnas Indonesia vs Malaysia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2022 dan laga Jerman vs Belanda serta Armenia vs Italia di Kualifikasi Euro 2020 yang dijadwalkan main pada Kamis (5/9/2019) malam ini.

Jika laga Timnas Indonesia vs Malaysia Kualifikasi Piala Dunia 2022 akan mulai pukul 18.30 WIB via Live Streaming Mola TV dan via Siaran Langsung TVRI, maka duel Armenia vs Italia maupun Live Streaming Jerman vs Belanda di Kualifikasi Euro 2020 akan main setelahnya.

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Malaysia ada di bagian berita ini. Sedangkan link Armenia vs Italia atau Jerman vs Belanda akan muncul beberapa waktu jelang pertandingan via website mola.tv.

Diketahui, Jadwal siaran langsung kualifikasi Euro 2020 yang disiarkan lewat live streaming Mola TV akan dipanaskan salah satunya laga Jerman vs Belanda.

Ya, kualifikasi Euro 2020 akan kembali bergulir tengah pekan ini. Sebanyak 25 pertandingan dihelat sepanjang tiga hari beruntun mulai, Kamis (5/09/2019) malam hingga Minggu (8/9/2019).

Dari sejumlah laga tersebut beberapa di antaranya sangat layak dinantikan apalagi posisi di grup belum aman, satu di antaranya Jerman vs Belanda.

Yang paling menyita perhatian adalah laga klasik Jerman Vs Belanda di Grup C yang akan disiarkan langsung lewat live streaming Mola TV.

Belanda menempati posisi tiga klasemen sementara di bawah Jerman dan pemuncak klasemen sementara Irlandia Utara, dikutip BPost Online dari Tribun Pontianak.

Posisi Belanda pun sangat rawan jika kalah dalam pertandingan ini, mengingat Irlandia Utara belum sekalipun kalah dari empat laga.