LIVE SCTV? Link Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Asia U16 2019?

Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Asia U-16 2019, Siaran Langsung SCTV?

Live Streaming SCTV apakah akan menayangkan Duel Timnas Indonesia U-16 VS Filipina di Ajang Kualifikasi Piala Asia U-16 2019 yang tersaji Senin (16/89/2019) ?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Selain Timnas Indonesia U-16 vs Filipina, laga Kualifikasi Piala Asia U-16 2019 juga dihadapi Indonesia melawan China, Brunei Darussalam dan Kepulauan Mariana Utara. Laga pembuka akan melawan Timnas Filipina.

Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Asia U-16 2019 belum ada konfirmasi apakah akan disiarkan langsung atau Live Streaming SCTV maupun Indosiar.

Di laman resmi PSSI juga belum ada konfirmasi apakah Siaran Langsung via Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Filipina ini ditayangkan oleh Mycujoo.TV sebagai official broadcast PSSI untuk pertandingan Timnas.

Sebelumnya, Timnas U-16 Indonesia akan segera memulai misinya untuk bisa berpartisipasi dalam Piala Asia U-16 2020.

Setelah mengikuti berbagai rangkaian turnamen dalam beberapa bulan terakhir, timnas U-15 Indonesia dihadapkan dengan ajang kualifikasi Piala Asia U-16 2019.

Sebelumnya timnas U-16 Indonesia mengikuti sejumlah turnamen untuk persiapan kualifikasi ini.

Pertama, pasukan Bima Sakti mengikuti turnamen Piala AFF U-15 2019 di Thailand.

Pada ajang itu, Indonesia meraih peringkat ketiga.

Setelah itu, Indonesia langsung terbang ke Myanmar untuk berpartisipasi dalam Mandalay Cup.