VIRAL di Instagram, Personel Queen Pasang Foto dan Peringati Ulang Tahun Freddie Mercury

BANJARMASINPOST.CO.ID - Para personel grup band asal Britania Raya, Queen, Brian May dan Roger Taylor memberi ucapan selamat ulang tahun kepada vokalis mereka mendiang Freddie Mercury yang berulang tahun pada Kamis (5/9/2019).

Drummer Queen, Roger Taylor mengunggah foto kebersamaannya dengan Freddie menggunakan topi sombrero khas Meksiko dalam akun Instagram miliknya @rogertaylorofficial.

"Selamat ulang tahun teman lama! Kami membuatmu bangga! Rog x," tulis Roger pada keterangan foto unggahan tersebut.

Foto yang diunggah sekitar pukul 18.20 WIB itu langsung diserbu para penggemar Queen.

Foto berlatar belakang hitam putih tersebut viral karena disukai 163.794 pengguna Instagram.

Senada dengan Roger, sang gitaris, Brian May juga mengunggah kebersamaannya dengan Freddie.

Ia mengunggah video rekaman suara celetukan ikonik Freddie, "Roger, what did you do?"

"Selamat ulang tahun Freddie yang nakal! Bri," tulis @brianmayforreal.

Selain mengunggah rekaman suara, Brian juga mengunggah dua postingan lain, salah satunya adalah video terbaru untuk lagu "Love Me Like There's No Tomorrow" yang dirilis bertepatan dengan hari peringatan ulang tahun Freddie yang ke-73.

Bukan hanya anggota Queen, penyanyi Adam Lambert yang sering menggantikan posisi Freddie sebagai vokalis saat Queen manggung juga mengunggah foto Freddie.

"Selamat ulang tahun Freddie," tulis Adam dalam unggahan Instagram Story di akun @adamlambert.

Adapun, Freddie Mercury lahir di Zanzibar pada 5 September 1946. Ia tutup usia pada 24 November 1991 karena mengidap AIDS.

