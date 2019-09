Yunengsih bersyukur LPP Martapura Diberi Pinjam Pakai Minibus

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Setelah beberapa bulan yang lalu LPP Martapura mendapatkan kabar bantuan mobil operasional dari Pemerintah Kabupaten Banjar, akhirnya terealisasi.

Sejak berdirinya pada tahun 2017, LPP Martapura hanya memilki satu buah kendaraan operasional dengan status pinjam pakai dari Rutan Tanjung.

Kendaraan yang dimaksud pun dioperasikan untuk beragam kegiatan kantor, diantaranya mobil operasional Kalapas, sarana pengantar WBP yang sakit, sarana angkutan perlengkapan/keperluan dinas, dan sarana kegiatan dinas lainnya.

Seolah seperti all in one, seluruh kegiatan dibantu oleh satu-satunya mobil operasional yang dimaksud.

Rasa syukur yang tak terhingga sebagai ungkapan rasa yang diutarakan oleh Yunengsih, Kalapas Perempuan Martapura ini setelah mendapat bantuan satu unit mobil operasional dari pemkab Banjar.

Unit mobil dibawa langsung oleh perwakilan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar.

Hal ini jadi bukti dukungan Pemerintah Kabupaten Banjar terhadap LPP Martapura.

"Ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada pemerintah Kabupaten Banjar dan juga DPRD Kabupaten Banjar yang telah memberikan bantuan kendaraan operasional kepada LPP Martapura. Saya yakin bahwa kegiatan operasional akan semakin lancar dengan bantuan yang diberikan. Kita akan gunakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan pelayanan LPP Martapura baik kepada warga binaan maupun masyarakat. Terlebih LPP Martapura yang belum memiliki kendaraan ambulance untuk mengantarkan WBP yang sakit ke rumah sakit dan juga kegiatan kantor lainnya." Jelas Yunengsih.

Serah terima satu unit mobil operasional langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Banjar periode 2014-2019 H.Rusli., S.AP., MM, sebagai pendukung realisasi bantuan yang diberikan.

Dia berharap agar mobil bantuan dapat digunakan sebaik-baiknya dan memberikan daya manfaat yang besar bagi peningkatan layanan di LPP Martapura.

"Pemerintah daerah mendukung adanya LPP Martapura. Kita siap untuk mendukung berbagai kegiatan pelayanan masyarakat yang dilaksanakan. Permasalahan yang ada di LPP adalah permasalahan daerah. Karena LPP Martapura berada dalam lingkup institusi Pemerintahan Kabupaten Banjar," jelasnya.

Satu unit mobil bantuan Pemkab Banjar tersebut dengan spesifikasi yakni minibus tahun 2008 berwarna hitam dengan nomor polisi DA 476 BE.

Berstatus pinjam pakai, kendaraan operasional yang diserahkan ditandatangani langsung oleh sekretaris daerah Kabupaten Banjar, H.Mokhammad Hilman, ST., MT.

Selaku pihak yang memanfaatkan barang milik Daerah dalam bentuk pinjam pakai, Yunengsih berkomitmen untuk memelihara dan memanfaatkan seoptimal mungkin mobil operasional yang diserahkan sebagai ungkapan rasa syukur mendapatkan sarana tambahan penunjang pelaksanaan tugas LPP Martapura.

(banjarmasinpost.co.id/niakurniawan)