BERLANGSUNG! Kickoff Link Live Streaming TVOne Madura FC vs PSBS Biak di Liga 2 2019

Link live streaming TVOne Madura FC vs PSBS Biak di lanjutan Liga 2 2019 dapat diakses mulai Sabtu (7/9/2019) pukul 15.30 wib.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung! live streaming Madura FC vs PSBS Biak yang disiarkan langsung TV One mulai pukul 15.30 Wib.

Live streaming TV One Madura FC vs PSBS Biak dalam Liga 2 2019 juga dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TVOne.

Laga Madura FC vs PSBS Biak akan berlangsung di Stadion Ahmad Yani, Sumenep, Jawa timur.

Pada pertandingan ini kedua tim dipastikan menurunkan formasi terbaiknya.

Baik Madura FC dan PSBS Biak tidak ada pemain yang akumulasi kartu kuning maupun mengalami cidera.

Laskar Joko Tole(Madura FC) dalam pertandingan ini menurunkan Usman Pribadi sebagai penjaga gawang utamanya.

Lini pertahanan diisi empat pemain meliputi Fandy Edy, Irsyad Habaib, Farid Wadji, dan Abdullah Syafli.

Agus Yuwonos elaku kepala pelitih Madura FC mengindikasikan akan menguasai lapangan tengah dengan banyaknya pemain yang diposisikannya.

Sebanyak lima pemain meliputi Ferry Aman Saragih, Bakori Andreas, Fachri Muslim, Supriyadi, dan Firmansyah.