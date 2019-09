Hasil Kualifikasi Euro 2020 Inggris vs Bulgaria, Kane Hattrick, Inggris Menang Telak, Skor Akhir 4-0

BANJARMASINPOST.CO.ID, LONDON - Hasil kualifikasi Piala Eropa 2020, The Three Lion Inggris meraih hasil sempurna usai menggasak Bulgaria dengan skor akhir 4-0 .



Dilansir dari Kompas.com, Harry Kane tampil gemilang pada pertandingan Timnas Inggris vs Bulgaria dalam kualifikasi Euro 2020 di Stadion Wembley, Sabtu (7/9/2019).

Laga Timnas Inggris vs Bulgaria itu dimenangi tuan rumah dengan skor telak 4-0.

Tiga dari empat gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Harry Kane, dua di antaranya dari titik penalti.

Satu gol tambahan Inggris lain dibukukan oleh Raheem Sterling.

Tambahan tiga gol itu membuat Kane telah mengemas 25 gol dari 40 penampilan bersama The Three Lions - julukan Timnas Inggris.

Pada laga lain di Grup A, Kosovo, negara yang baru diterima menjadi anggota UEFA pada 2016, membuat kejutan lagi.

Mereka mengalahkan Republik Ceko 2-1 di Stadion Fadil Vokrri, Pristina.

Seperti Inggris, Kosovo sekarang belum terkalahkan dalam 4 pertandingan di Grup A.

Sebelumnya, Kosovo sudah pernah menahan Montenegro 1-1 dan mengalahkan Bulgaria 3-2 di kandang lawan.

Kosovo kini berada di peringkat 2 Grup A dengan telah meraih 8 poin.

Mereka hanya defisit 1 poin dari Inggris dan pada Selasa (10/9/2019) akan menghadapi The Three Lions.

(Penulis Jalu Wisnu Wirajati/Kompas.com)

