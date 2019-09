Ini Kata Barbie Kumalasari pada Anak Perempuannya Saat Istri Galih Panen Bully Diungkap Boy William

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak malu Barbie Kumalasari akui dirinya panen sindiran pada Boy William. Istri Galih Ginanjar ini bahkan ungkap hal tersebut pada sang putri.

Seperti diketahui, sebelum menikah dengan Galih Ginanjar, Barbie Kumalasari memiliki seorang putri dari suami pertamanya.

Barbie Kumalasari tak ragu kisahkan bagaimana kondisi putrinya setelah kasus Galih Ginanjar-Fairuz A Rafiq mencuat.

Nama Barbie Kumalasari semakin melejit semenjak kasus "ikan asin" mencuat. Namun bukannya kesan baik, Barbie Kumalasari lebih dikenal karena berita miring yang selalu menyertainya.

Baca: Pengganggu Malam Pertama Cut Meyriska dan Roger Danuarta, Marcella Simon Jadi Mualaf

Baca: Reaksi Ivan Gunawan Lihat Ayu Ting Ting Pelukan dengan Shaheer Sheikh, Awalnya Beri Selamat

Hal ini pun ditegaskan oleh Boy William dalam vlog berjudul "Exclusive! Barbie Kumalasari Diskakmat Boy!" yang tayang di kanal YouTube Boy William pada Rabu 4 September 2019 lalu.

"Lo beritanya tuh jelek, bener dong? Lo sadar dong? Lo nggak begolah jadi manusia, dan lo tau dong bahwa lo imejnya dan beritanya jelek, sadar nggak?" tegas Boy.

"Sadar," jawab Kumalasari singkat.

"Dan lo punya anak perempuan, how does that make you fell? Ngelihat dia nanti, ibunya kenapa beritanya seperti ini?" sambung Boy.



Kumalasari lalu menjelaskan kepada Boy tentang kondisi sang putri yang sudah diberi pengertian mengenai berita buruk tentangnya.

Baca: Penampakan Mirip Kuntilanak Dibagikan Raffi Ahmad Suami Nagita Slavina di Rumah Mantan Bos Merry

Baca: Teror Mistis di Keluarga Ruben Onsu dan Sarwendah Kini, Paranormal Soroti Betrand Peto

Baca: Foto Pernikahan Buat Reino Barack Kesal Sampai Panggil Syahrini Sebelum Naik Jet Pribadi

Baca: ART Via Vallen Minta Bantuan Dukun Setelah Curi Celana Dalam Pedangdut Kesayangan Rhoma Irama

Boy William dan Barbie Kumalasari istri Galih Ginanjar (tribunsumsel.com kolase)

Pemeran Ijah dalam sinetron Bidadari ini mengaku tidak ingin anaknya terpengaruh berita buruk tentang ibunya.

Istri Galih Ginanjar ini juga mengutarakan harapannya agar sang putri memiliki karir yang bagus.