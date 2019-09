LINK Mola TV! Live Streaming Finlandia vs Italia di Kualifikasi EURO 2020 Jam 01.45 WIB

Finlandia vs Italia di Kualifikasi EURO 2020

Pertandingan Finlandia vs Italia di Kualifikasi EURO 2020 atau Kualifikasi Piala Eropa 2020 dapat diakses via live streaming Mola TV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Mola TV Kualifikasi EURO 2020 antara Finlandia vs Italia malam ini Senin (9/9/2019) dinihari nanti.

Dijadwalkan, Live streaming Mola TV Finlandia vs Italia dijadwalkan dimulai pukul 01.45 WIB. Link Live streaming Timnas Finlandia vs Italia di Mola TV bisa disaksikan gratis lewat website maupun aplikasi mobile via Android & IOS.

Gli Azzurri - julukan timnas Italia - masih kokoh di puncak klasemen Grup J kualifikasi Euro 2020.

Anak-anak asuhan Roberto Mancini itu mengumpulkan 15 poin dari hasil sempurna dalam lima pertandingan kualifikasi.

Di pertandingan terakhir, Timnas Italia dalam kualifikasi Euro 2020 menah dari tuan rumah Armenia di Stadion Vazgen Sargsyan Republican, Kamis (5/9/2019).

Laga penyisihan Piala Eropa 2020 antara Armenia vs Italia di Yerevan itu dimenangi tim tamu dengan skor 3-1.

Italia masih memegang rekor sempurna hingga matchday lima dengan catatan lima kemenangan.

Finlandia menyusul di posisi kedua dengan koleksi 12 poin.

Di laga lainnya malam nanti, Timnas Spanyol akan berhadapan timnas Kepulauan Faroe pada matchday enam.