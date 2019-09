Capai Kinerja Keuangan yang Baik, Bank Kalsel Raih Penghargaan Infobank Awards 2019

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Prestasi bergengsi kembali sukses ditorehkan Bank Kalsel pada Infobank Awards 2019 di Jakarta 29 Agustus 2019. Award ini diraih berkat kinerja keuangan selama 2018 yang dinilai sangat bagus.

Sebelumnya beberapa waktu lalu, Bank Kalsel membukukan penghargaan The Big-8 Indonesia GCG Implementation 2019 kategori Regional Development Bank Company-BUKU II (Asset Rp 10 T-Rp 25 T) yang diraih di Good Corporate Governance (GCG) Award 2019.

"Alhamdulillah, Bank Kalsel kembali memperoleh penghargaan yang tidak kalah bergengsinya dari Majalah Infobank," jelas Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra, Senin (9/9/2019).

Menurut Fatrya, prestasi ini diraih Atas kinerja keuangan selama tahun 2018, Bank Kalsel dinilai Sangat Bagus, sehingga berhak menerima Infobank Awards tahun 2019 dalam Rating 114 Bank yang diserahkan di Jakarta pada 29 Agustus 2019.

Penghargaan yang diterima Bank Kalsel ini untuk kategori Bank Buku 2 dengan aset antara Rp10 triliun sampai dengan di bawah Rp25 triliun. Majalah Infobank sendiri merupakan majalah skala nasional yang memberikan informasi dan mengulas mengenai perbankan, keuangan, moneter dan fiskal serta menjadi salah satu sumber referensi di dunia perbankan.

"Prestasi yang dicapai Bank Kalsel ini tentu saja patut disyukuri seluruh jajaran Bank Kalsel maupun para stakeholders. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga yang independen dan profesional, tentunya memberikan motivasi dan semangat untuk terus memberikan yang terbaik bagi nasabah, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya," paparnya.

Bank Kalsel kembali meraih penghargaan Infobank Awards 2019. (Istimewa/bank Kalsel)

Apalagi, lanjut Fatrya, dalam era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 saat ini yang diwarnai dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, persaingan bisnis yang semakin ketat dan ketidakpastian ekonomi global, mau tidak mau Bank Kalsel harus siap dan serius dalam melaksanakan langkah-langkah strategis guna mempertahankan keberlanjutan Bank Kalsel dalam jangka waktu yang panjang.

"Beberapa langkah strategis yang telah direncanakan dan menjadi arah kebijakan manajemen ke depannya, antara lain di bidang SDM (people development) melalui program talent management," terangnya.

Selain itu, penerapan Performance Management System berbasis Balanced Score Card (BSC) dan internalisasi Speed and Comply sebagai budaya kerja yang baru; di bidang teknologi (IT development) seperti pengembangan Mobile Banking, QR code dan e-Money, peluncuran aplikasi SP2D Online dan Cash Management System (CMS) maupun kolaborasi dengan fintech (financial technology) yang prospektif.

Kemudian di bidang bisnis (business development) dalam bentuk implementasi model bisnis baru di sektor UMKM, pengembangan kredit konsumtif, khususnya kredit bagi ASN dan pensiunan, serta penetrasi pasar untuk kredit atau pembiayaan di sektor perkebunan dan manufaktur. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)