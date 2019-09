Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2019 Putaran Kedua Pekan 18 : Persipura vs Persija, PSM & Persib Main

Berikut Jadwal Liga 1 2019 putaran kedua Pekan 18 disiarkan langsung Indosiar & OChannel

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga 1 2019 putaran kedua Pekan 18 menyajikan laga-laga seru, di antaranya Persipura vs Persija, PSM Makassar vs PSIS Semarang dan Tira Persikabo vs Persib Bandung.

Pertandingan-pertandingan Liga 1 2019 pekan 18 akan disiarkan langsung di Indosiar dan OChannel.

Link Live Streaming Liga 1 putaran kedua Pekan 18 Persipura vs Persija, PSM vs PSIS dan Tira Persikabo vs Persib dapat diakses di vidio.com.

Pada hari Rabu, 11 September 2019 sebanyak tiga pertandingan akan yang akan digelar disiarkan langsung di Indosiar.

PSIS Semarang akan bertandang ke Makassar untuk menghadapi Juku Eja, julukan PSM Makasaar.

Pertandingan PSM Makassar vs PSIS Semarang akan berlangsung di Stadion Gelora Andi Mattalatta.

Tim kebanggaan warga Jakarta, Persija akan menguji konsistensi daro Persipura Jayapura.

Laga seru Persipura vs Persija Jakarta akan berlangsung di Stadion Aji Imbut, Tenggarong.

Pindahnya markas sementara tim Mutiara Hitam ke Kalaimantan Timur ikarenakan Stadion Mandala di Jayapura mengalami renovasi untuk perisapan penyambutan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2020.