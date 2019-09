Karate Lemkari Gemilang Raih Jawara Kejurnas Piala Menpora, Ini Medali yang Disabet Atlet Kalsel

BANJARMASINPOST CO.ID - Ditengah hirup pikuk pemecahan Rekor MURI 5000 karateka pada peringatan Haornas 2019 di Banjarmasin, Atlet karateka Lemkari Kalsel menorehkan prestasi juara umum di even nasional.

Kejuaraan Nasional Karate Lemkari Piala Menpora 2019 di GOR Popki, Cibubur, Jakarta Timur, yang diikuti 700 atlet, menjadi saksi sejarah ketika Piala Menpora diangkat tinggi-tinggi oleh Ketua Pengprov Lemkari Kalsel, M Arman.

Piala Juara Umum diserahkan oleh Ketua Harian PB Lemkari H Ikhlas Bahar, didampingi Sekretaris Umum Angel Ibrahim dan Ketua Dewan Guru Shuseki Shihan Harried Taning.

Para atlet sukses mengumpulkan 11 medali emas, 7 perak dan 11 perunggu. Mengungguli tim Jawa Tengah yang meraih 7 emas, 7 perak, 5 perunggu (juara umum 2) dan Jawa Barat A dengan 7 emas, 5 perak, 6 perunggu.

Dengan demikian, para atlet Kalsel peraih emas (bersama peraih emas dari pengprov lainnya) mendapat kesempatan mewakili PB Lemkari pada Kejuaraan Nasional Karate Piala Panglima TNI yang digelar sepekan ke depan, juga di Jakarta.

Sorak sorai juga mewarnai gedung tatkala sebelumnya diumumkan bahwa piala pelatih terbaik jatuh kepada S Masriyadi (Kalsel) dan Juara Best of the Best kategori Kumite Junior diraih M Afif Lubis (Kalsel).

Arman menyatakan, gelar juara umum ini semakin menegaskan Pengrov Lemkari Kalsel pantas mendapat anugerah Pengprov Tertangguh dan Kuat yang piala penghargaannya ia terima pada acara pembukaan Kejurnas.

"Raihan prestasi ini atas doa dan usaha semua insan Lemkari Gemilang di Kalsel. Dukungan yang tak putus-putusnya saat kami berani berangkat dengan keterbatasan dana dan berjuang waja sampai kaputing di even bergengsi ini," seloroh Arman yang juga anggota TNI AU Lanud Sjamsudin Noor, Banjarbaru.

Meki juara umum, dikatakan salah seorang Binpres Lemkari Kalsel, Adolf Bastian Lubis, tidak membuat mereka terlena, tapi terus berlatih untuk kembali berprestasi hingga ke tingkat lebih tinggi.

"Hari ini kita gembira. Tapi besok-besok harus kembali berpeluh keringat untuk meningkatkan prestasi dan membawa nama harum banua," tukas pelatih asal Tanah Laut yang banyak mencetak atlet ini.

Andrie Rahmatullah, pelatih asal Hulu Sungai Selatan yang turut dalam tim juga mengingatkan bahwa ini hanya batu loncatan untuk meraih prestasi di even lainnya.

"Kalsel sudah punya nama di pentas karate nasional. Mempertahankannya bukan hal gampang. Dan gelar ini menjadi pembakar semangat untuk tetap tampil sebagai yang terbaik," tandasnya.

Tim Lemkari Gemilang Kalsel Juara Umum Kejurnas Karate Lemkari Piala Menpora 2019 (istimewa)

Sebelumnya, di hari pertama Jumat (6/9) tim Lemkari Gemilang Kalsel hanya berada di urutan kelima. Kemudian hari kedua mampu naik empat tingkat ke urutan satu

Tak disangka, pada hari ketiga, atlet Kalsel yang turun di nomor Kata perorangan, Kata beregu dan kumite perorangan secara meyakinkan menambah pundi-pundi medali dan tak terkejar tim lain.

