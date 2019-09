Tak Percaya Mitos Pantangan Ibu Hamil, Ini yang Tetap Dilakukan Shandy Aulia Selama Mengandung

BANJARMASINPOSTCO.ID - Banyak mitos dan pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh wanita hamil. Salah satunya yakni larangan untuk tidak belanja perlengkapan bayi saat usia kehamilan masih di bawah tujuh bulan.

Namun semua mitos tersebut tidak diyakini oleh artis Shandy Aulia.

Dilansir Grid.ID dari vlog kanal YouTube Shandy Aulia yang dipublikasi pada Jumat (6/9), Shandy Aulia justru mulai mencicil kebutuhan perlengkapan untuk buah hatinya di usia kehamilan memasuki 4 bulan.

Tak sendiri, Shandy Aulia ditemani sang suami, David Herbowo. “Hari ini spesial banget, karena kandungan aku sudah genap 4 bulan.

Terus aku juga sudah mulai mau nyicil ceritanya untuk beli keperluan baby,” ucap Shandy di awal video.

Pemain film Eiffel I’m in Love itu merasa terganggu dengan adanya mitos. “Tapi aku agak terganggu nih, kenapa? Karena aku lagi mau bahas all about mitos,” sambungnya.

Shandy mengaku banyak orang yang memberikan nasihat dan saran untuk tidak belanja perlengkapan bayi dulu sebelum usia kandungannya memasuki bulan ke-7.

“Banyak banget kayak yang bilang ‘ih jangan, kan pamali kalau misalnya beli keperluan bayi sebelum usia kandungan 7 bulan. Terus ada yang bilang ‘oh nggak boleh nanti kenapa-napa lho’.”

“Kayak jadi banyak worryness-worryness, rasa khawatir, asumsi-asumsi yang sebenarnya asumsinya nggak jelas dari mana,” ungkapnya.

Suami Shandy berpendapat semua bergantung pada kepercayaan orang masing-masing. David mengatakan kurang memercayai mitos tersebut.

“Aa menurut saya alasan kuatnya ya nggak ada sama sekali. Kalau menurut saya sih itu kepercayaan orang masing-masing ya, kalau saya sih belanja aja,” kata David. (grid.id)