Jemaah Haji Kalteng Keloter 15 Mendarat Dini Hari di Embarkasi Banjarmasin, 321 Orang dipulangkan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Jemaah Haji Keloter 15 dari Kalteng mendarat di Embarkasi Haji Banjarmasin di Banjarbaru, Selasa (10/9/2019) pukul 01.15 Wita atau dini hari.

Dimana dilaporkan dalam Keloter yang berisi jemaah asal Kotawaringan Barat, Pulang Pisau, Kotawaringan Barat, Seruyan, Lamandau, Pangkaraya, serta TPHD Provinsi, TPHD Seruyan dan Petugas Keloter, tersebut sama dengan total keberangkatan maupun Pemulangan sebanyak 321 Orang.

Petugas Siskohat Kemenag Kalteng, Ismail Marzuki, membenarkan bahwa jemaah haji Keloter 15 asal Kalteng tersebut sudah tiba di Embarkasi Haji Banjarmasin.

"Kini masih istrahat dan kemudian akan diberangkatkan ke masing masing daerah menunggu akan bus yang disiapkan panitia," kata Ismail Marzuki.

Pesawat yang membawa Jemaah Haji Kalteng Keloter 15 Embarkasi Banjarmasin mendarat di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (HO/Humas Kemenag Kalteng)

Diterangkan dia, sebelumnya jemaah haji di Keloter 15 ini take off dari Bandara AMMA Madinah 9 September jam 06.45 Waktu Arab Saudi (WAS)

Seperti biasa, kedatangan Jemaah Haji Keloter 15 ini diterimakan petugas Embarkasi Haji Banjarmasin dulu kemudian diserahkan ke petugas haji Kalteng.

"Di Keloter ini full, tidak ada yang meninggal dan tidak ada yang sakit dan dirawat menetap di Mekkah dan tidak ada pula yang pindah keloter," urainya.

Dia bersyukur sejauh ini proses Pemulangan berangsur dengan baik. "Alhamdulillah, proses Pemulangan berangsur dengan baik," tandasnya.

Jemaah Haji Kalteng Keloter 15 Embarkasi Banjarmasin mendarat di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Selasa (10/9/2019) dini hari. (HO/Humas Kemenag Kalteng)

Dari keloter ini, dilaporkan pula terdapat jemaah resiko tinggi sebanyak 212 orang.

Adapun yang menggunakan kursi roda sebanyak 11 orang dan menggunakan alat bantu tongkat satu orang.

Plh Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Kalteng, H. Masgi memberikan kelonggaran bagi keluarga jemaah yang ingin dibawa menggunakan mobil pribadi." Ya kami persilakan bagi keluarga yang ada menjemput langsung di Asrama Haji Banjarbaru. Namun yang jelas panitia tetap sediakan bus untuk kepulangan," tandas Masgi. (AOL/*)