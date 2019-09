Jemaah Haji Kalteng Keloter 15 Sempat Terjang Asap Tipis Selimuti Bandara Syamsudin Noor

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Keberadaan asap tipis yang selimut Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru tetap diterjang oleh Jemaah Haji Kalteng dari keloter 15.

Plh Kabid Penyelenggara Haji dan Umroh Kanwil Kemenag Kalteng, H. Masgi, Selasa (10/9/2019) menjelaskan Banjarbaru memang sudah mulai kabut. Tapi masih tipis.

"Jadi malam tadi jemaah datang yang tembus asap tipis. Tapi Alhamdulillah lancar saja, masuk ke bus dan penerimaan setelah itu istirahat 15 menit kemudian ada daerah yang pulang karena lokasi dekat dengan Banjarmasin dan ada yang ke palangkaraya dulu, gunakan bus, " kata H Masgi.

Pesawat yang membawa Jemaah Haji Kalteng Keloter 15 Embarkasi Banjarmasin mendarat di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin (HO/Humas Kemenag Kalteng)

Dijelaskan H Masgi, tidak ada yang sakit dan meninggal ataupun pindah keloter di keloter 15 ini, semua sama seperti pemberangkatan.

Jemaah Haji Keloter 15 dari Kalteng mendarat di Embarkasi Haji Banjarmasin di Banjarbaru, Selasa (10/9/2019) pukul 01.15 Wita atau dini hari.

Dimana dilaporkan dalam Keloter yang berisi jemaah asal Kotawaringan Barat, Pulang Pisau, Kotawaringan Barat, Seruyan, Lamandau, Palangkaraya, serta TPHD Provinsi, TPHD Seruyan dan Petugas Keloter, tersebut sama dengan total keberangkatan maupun Pemulangan sebanyak 321 Orang.

Petugas Siskohat Kemenag Kalteng, Ismail Marzuki, membenarkan bahwa jemaah haji Keloter 15 asal Kalteng tersebut sudah tiba di Embarkasi Haji Banjarmasin.

Dari laporan panitia, sebelumnya jemaah haji di Keloter 15 ini take off dari Bandara AMMA Madinah 9 September jam 06.45 Waktu Arab Saudi (WAS)

Jemaah Haji Kalteng Keloter 15 Embarkasi Banjarmasin mendarat di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru (HO/Humas Kemenag Kalteng)

Seperti biasa, kedatangan Jemaah Haji Keloter 15 ini diterimakan petugas Embarkasi Haji Banjarmasin dulu kemudian diserahkan ke petugas haji Kalteng.

Dari keloter ini, dilaporkan pula terdapat jemaah resiko tinggi sebanyak 212 orang.

Adapun yang menggunakan kursi roda sebanyak 11 orang dan menggunakan alat bantu tongkat satu orang. (*/AOL)