Kabut Selimuti Bandara Syamsudin Noor di Banjarbaru, Pukul 06.30 Wita Jarak Pandang Hanya 200 Meter

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Kabut Asap mulai kepung Banjarbaru terutama di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin di Banjarbaru, sejak Selasa (10/9/2019) dini hari.

Jarak pandang (visibility) hanya 200 meter pada pukul 06.30 Wita.

Karena kabut asap pada pagi hari ini mengakibatkan empat sampai tujuh penerbangan terpaksa harus menjadwalkan ulang penerbangan di pagi ini, Selasa (10/9/2019) hingga mundur beberapa jam sampai asap sudah menipis.

Humas PT Aangkasapura, Aditya Putra Patria, membenarkan bahwa karena asap sempat penerbangan ditunda dan mundur dari jadwal yang ada.

Menurut Aditya, dari jejak visibility di bandara atas asap yakni pada pukul 06.00 Wita Visibility nya di angka 600 meter, ada pun pukul 06.15 Wita Visibility hanya 400 meter, dan terparah Visibility 200 meter pada pukul 06.30 Wita.

Tapi beberapa setengah jam kemudian rapat pada pukul 07.00 Wita, Visibility mulai membaik di angka 400 meter kemudian Visibility 500 meter di pukul 07.25 Wita dan Visibility 400 metet 08.17 Wita dan siang sudah membaik di atas 800 meter.

Berikut kode penerbangan dan penjadwalan ulang di Syamnoor Noor yang harus dijadwal ulang.

*Keberangkatan (dsparture)

1. JT311 BDJ-SUB

STD : 06.00 Wita ;

B. Off. : 06.10 Wita ;

B. On RTA : 06.31 Wita;

B. Off RTA : 07.31 Wita;

ATD. : 07.37 Wita

2. JT321 BDJ-CGK

STD :06.05 Wita;

B. Off : 06.03 Wita;

B. On RTA : 06.42 Wita;

B. Off RTA : 07.34 Wita;

ATD. : 07.41 Wita