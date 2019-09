Kekaguman Boy William pada Barbie Kumalasari, Istri Galih Ginanjar Terungkap, Boy : I Love Her

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kekaguman Boy William pada Barbie Kumalasari, istri Galih Ginanjar terungkap. Boy malah memberikan alasannya.

Baru-baru ini, Boy William mengajak Barbie Kumalasari ngobrol bersama dalam vlog-nya.

Ngobrol dengan Kumalasari, Boy William pun mengungkap kesan ketika bercengkerama dengan istri siri Galih Ginanjar ini.

Melalui tayangan Cuap-cuap Pagi yang diunggah di kanal Youtube MOP Channel, 9 September 2019, Boy mengungkap pendapatnya tentang sosok Kumalasari.

Boy pun mengungkap alasan mengapa tertarik untuk mengundang Kumalasari ke konten vlog-nya.

Boy menilai Kumalasari merupakan sosok yang seru.

Kekasih Karen Vendela ini blak-blakan mengaku suka dengan tipe orang seperti Kumalasari.

Menurut Boy, Kumalasari merupakan sosok yang frontal dan sedikit halu.

Kendati demikian, Boy mengaku Kumalasari merupakan sosok yang menghibur.

"Seru, udah pada nonton belum? I love her. Aku suka banget orang-orang yang kayak gitu, yang frontal, yang unapologetic, ya yang rada-rada halusinasi gitu, but she's verry very entertaining," jelas Boy.