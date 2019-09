Jadwal Siaran Langsung Liga 1 2019 Rabu (11/9), PSM vs PSIS, Persipura vs Persija Live Indosiar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tiga laga tunda Liga 1 2019 akan dimainkan hari ini Rabu (11/9/2019).

Tiga laga tersebut adalah laga PSM Makassar vs PSIS Semarang, Badak Lampung FC vs Persela dan Persipura Jayapura vs Persija Jakarta.

Pertandingan Persipura vs Persija dan PSM vs PSIS akan disiarkan langsung oleh Indosiar dan bisa dinikmati melalui live streaming.

Sementara itu, laga Badak Lampung vs Persela hanya dapat disaksikan via live streaming.

Bentrok Persipura vs Persija ini rencananya digelar di Stadion Aji Imbut, Tenggarong, Kalimantan Timur, Rabu malam WIB, dikutip BPost Online dari Kompas.com.

Macan Kemayoran - julukan Persija - mengusung misi bangkit dalam lawatan ke markas Persipura.

Sebab, Persija baru saja dipermalukan Perseru Badak Lampung FC dengan skor 0-1 pada pertandingan sebelumnya, 1 September lalu.

Pelatih Persija Jakarta, Julio Banuelos, pun tidak ingin timnya kembali menelan kekalahan pada laga kontra Persipura nanti.

"Saya berharap besok semua pemain bisa tampil baik dan maksimal untuk bisa memenangi pertandingan," ucap Julio Banuelos, dalam unggahan akun Twitter resmi Persija, @Persija_Jkt.

"Kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan tiga poin karena kami membutuhkan kemenangan," tutur dia lagi.